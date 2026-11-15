AK Parti ile hizmet geldi! İzmir bu tabloya hasret kaldı

Geçtiğimiz haftalarda Türk siyasi tarihinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) istifa ederek bir süre görevini bağımsız sürdüren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, AK Parti'ye katıldı. Siyasi hayatına AK Parti çatısı altında devam etme kararı alan Tugay’a parti rozetini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı.

İZMİR YENİDEN DOĞDU

AK Parti’ye katılımının ardından saha çalışmalarına ağırlık veren Tugay yönetimindeki belediye ekiplerinin kent genelindeki faaliyetleri hız kazandı.

Uzun yıllardır altyapı ve çöp toplama gibi konularda vatandaşların şikâyetleriyle gündeme gelen ve özellikle son yıllarda yaşanan altyapı sorunlarının günlük yaşamı etkilediği İzmir’de, yeni süreçle birlikte kapsamlı bir dönüşüm hedefleniyor.

EKİPLER SAHADA

Devletin ilgili kurumlarıyla koordineli bir şekilde kentin sorunlarını çözmek amacıyla yoğun bir çalışma yürütülüyor.

Kent genelinde görev yapan çok sayıda ekip, uzun süredir devam eden altyapı ve yol problemlerinin giderilmesi için mesai harcıyor.

Bölgede yürütülen asfaltlama ve yol bakım çalışmaları, İzmirli bir vatandaşın cep telefonu kamerasına da yansıdı.

Çalışmaları kaydeden vatandaş, yıllardır hizmet görmediğini belirterek ekiplerin çalışmasını duygulu sözlerle aktardı.

"ALLAH'IM ŞÜKÜRLER OLSUN"

AK Parti ile bir dönüm noktası yaşandığını ifade eden vatandaş, sosyal medya paylaşımında düşüncelerini şu sözlerle dile getirdi:

"Allah'ım, yıllar sonra İzmir'de belediye çalışanlarını gördük. Yollar yepyeni asfalt olmuş, asfalt araçlarını gördük, çok şükürler olsun. AK Parti demek bu demek. Bence başkan kim olursa olsun zihniyet önemli. Bakın şunları görmek ne kadar güzel; üzerlerinde 'İzmir Büyükşehir Belediyesi' yazıyor. Bu ne demek oluyor? AK Parti İzmir'e bahar getirdi, bahar. Bakın asfalt arabalarını gördük, kaymak gibi yollar gördük."

Vatandaşın yaptığı paylaşım, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Kentte yaşanan bu değişim, kullanıcılar arasında hızla dikkat çekti.