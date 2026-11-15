40 yıl düşünseniz aklınıza gelmez çürük dişleri eski haline getiriyormuş! Etkili olan faktörler ortaya çıktı!

Her zaman kullandığımız bu hapı çok yakından tanıyoruz. Hapın ismini birazdan söyleyeceğiz ancak şunu da belirtelim dozu hiç önemli değil hafif dozda alındığında bile çok etkili. Bulunduğu günden bu yana her zaman çok faydalı olan bu hapın adı Aspirin. Evet yanlış duymadınız Kuzey İrlanda’daki araştırmacıların yaptığı kapsamlı çalışma sonucu aspirinin çürük dişleri onarma özelliği ortaya çıktı.

Peki bunu nasıl yapıyor? Diş köküne bir takım uyarı sinyalleri gönderen aspirin, diş yenilenme özelliğini aktif ederek bozuk dişleri onarma, sağlam dişleri ise daha sağlıklı hale getiriyor.

Günümüzde diş macunlarının bile dişlerimizi içten içe çürüttüğü yönünde iddialar varken aspirinin bu denli faydalı bir hap olarak ortaya çıkması bizi oldukça şaşırttı. Uzun yıllar aspirin ağrı kesici olarak kullanıldı, bir dönem aspirinle alakalı olumsuz söylemler doğsa da bilim insanları bu söylemleri yalanladı ve aspirin ün kazanmaya devam etti. Bilinen en meşhur ağrı kesici aspirin artık diş çürüklerinin onarılmasında da çok etkili. Kim bilir başka hangi sağlık problemlerine iyi geliyor bilim insanları bunları araştırmaya devam ediyor.

Dişlerin Yenilenmesinde Büyük Rol Oynuyor!

Genelde diş çürümesinde kullanılan tedavi bellidir çürük çok ilerlememişse dolgu yapılır, çürük ileri seviyedeyse kanal tedavisi ile diş kurtarılmaya çalışılır. Diş kanal tedavisi ile de kurtarılmıyorsa dişin çekilmesi gibi bir durum ortaya çıkabilir. Prof. Ikhlas El Karim, Queen’s Üniversitesinde yaptığı araştırmalar ile kendinden sıkça söz ettiriyor. Biyomedikal bilimler başkanı olan El Karim, aspirinin diş dolgusu yerini alabilecek bir yapıda olduğunu bu konudaki araştırma sonucunda dolgu olmadan dişleri eski sağlığına döndürebilmenin mümkün olduğundan söz ediyor.

Diş kökünde bulunan hücreleri arttırabilmek dişin çürük dokusunun eski haline gelmesini sağlıyor ve aspirin bu noktada diş kökünde bulunan hücrelerin çoğalması için çok etkili öneme sahip. Anladığımız üzere, aspirin hücre yenilenmesinde etkili peki baş ağrımıza iyi gelmesinin sebeplerinden biri de hücreleri yeniliyor olması olabilir mi? Aspirin diş sağlığı endüstrisi hakkında çok ciddi tasarrufları da beraberinde getirebilir. Profesör El Karim, eczacılar ile ortak yapacakları çalışma ile bu tedaviyi daha hızlı bir şekilde hayata geçireceğine inanıyor. Gelecekte aspirin dolgunun yerini alır mı ya da dolgu diye bir teknoloji kalır mı bunu hep beraber göreceğiz.

Nasıl kullanılır? Henüz bilimsel araştırmalar kesinleşmese de sizlerden gelen yoğun talep dolayısıyla aspirini nasıl kullanmanız gerektiğini açıklıyoruz. Toz haline getirip dişlerinizi fırçalayabilirsiniz. Ağrıyan ya da çürük dişin üstüne koyup erimesini bekleyebilirsiniz. Kan sulandırıcı kullanıyorsanız doktorunuza danışmadan denemeyin. Bilimsel çalışmaların sonuçlanmasını bekleyip o şekilde denemenizi tavsiye ettiğimizi unutmayın.