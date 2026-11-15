  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
KKTC'den Rum yönetimine sert uyarı Tel Aviv'den F-35 hamlesi! Türkiye'ye teslimatı engellemek için Yahudi lobilerine çağrı Erivan'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük alkış! Aram Kuran'ın sözleri zirveye damga vurdu Birecik'te feci kaza! Anne-baba öldü, çocukları... İBB davasından tutuklu Murat Ongun hakkında flaş gelişme! Fransa'daki siber saldırı suçlamasına İran'dan sert cevap! İsrail uyarısı Sokakta bırakılan hurda araçlara yaptırım geliyor! 15 Kasım 2026: Günün Ayet ve Hadisi Ekonomiye 50 milyar dolarlık katkı! Milyoner’de 1 milyon TL’lik soru Kur’an-ı Kerim’deki hitap biçimini sordu
Gündem TikTok'ta ahlaksızlık sınır tanımıyor! Kapatılması için aile kurumunun tamamen yok olması mı gerekiyor!
Gündem

TikTok'ta ahlaksızlık sınır tanımıyor! Kapatılması için aile kurumunun tamamen yok olması mı gerekiyor!

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
TikTok'ta ahlaksızlık sınır tanımıyor! Kapatılması için aile kurumunun tamamen yok olması mı gerekiyor!

Sosyal medya mecrası TikTok'ta açılan canlı yayınlarda sanal hediye ve para uğruna sergilenen rezaletlere bir yenisi daha eklendi. İzleyicilerden gelen hediyelere göre hareket eden bir çiftin, belirli hediyeler karşılığında erkeğin kenara çekilip kadının tek başına dans etmesini kazanç kapısına dönüştürmesi toplumun ahlaki değerlerini ve aile yapısını hedef alan rezaletlerin geldiği boyutu gözler önüne serdi.

Ahlaki yozlaşmanın merkezi haline gelen TikTok'ta gerçekleştirilen bir canlı yayında kaydedilen görüntüler infiale yol açtı. Yayında yer alan bir çiftin, izleyicilerin gönderdiği sanal hediyelere göre kurgulanmış dans senaryoları sergilediği görüldü. Gelen bazı hediyelerde birlikte dans eden çiftin, farklı hediyeler atıldığında ise erkeğin kenara çekilerek kadını tek başına dans ettirmesi izleyenlerin kanını dondurdu.

 

KADIN BEDENİ VE ÖZEL HAYAT KAZANÇ KAPISINA DÖNÜŞTÜRÜLDÜ!

İzlenme ve sanal para kazanma hırsıyla özel hayatın ve mahremiyetin pervasızca sergilendiği yayın, kısa sürede büyük tepki topladı.

Gönderilen hediyelere göre yayının akışının belirlenmesi ve kadının tek başına dans ettirilerek bunun bir gelir yöntemine dönüştürülmesi, "para uğruna gelinen son nokta" olarak değerlendirildi.

BU REZALETE NE ZAMAN DUR DENİLECEK!

Toplumun temel direği olan aile kurumunu içten içe çürüten, gençleri ve toplumu ahlaksızlığa teşvik eden bu tür yayınların her geçen gün artması kamuoyunda sert eleştirilere neden oldu. Sınır tanımayan bu rezaletlere tepki gösteren vatandaşlar, milli ve manevi değerleri yerle bir eden bu mecraya karşı acil tedbir alınmasını isteyerek, "Bu platformun kapatılması için aile kurumunun tamamen yok olması mı gerekiyor?" sorusunu gündeme getirdi.

Gazeteci Ece Sevim açıkladı: Sarıgül neden sürekli çocuklar için TikTok videosu çekiyordu?
Gazeteci Ece Sevim açıkladı: Sarıgül neden sürekli çocuklar için TikTok videosu çekiyordu?

Gündem

Gazeteci Ece Sevim açıkladı: Sarıgül neden sürekli çocuklar için TikTok videosu çekiyordu?

Tiktokçu Aliyev tüm tuşlara basıyor
Tiktokçu Aliyev tüm tuşlara basıyor

Dünya

Tiktokçu Aliyev tüm tuşlara basıyor

Selma Savcı'dan TikTok için sert çağrı: "Bu bela tümüyle yok edilmeli!"
Selma Savcı'dan TikTok için sert çağrı: “Bu bela tümüyle yok edilmeli!”

Gündem

Selma Savcı'dan TikTok için sert çağrı: “Bu bela tümüyle yok edilmeli!”

TikTok'ta dini istismarın böylesi görülmedi! Kâbe tavafını jeton oyununa çevirdiler, 750 liraya satışa çıkardılar!
TikTok'ta dini istismarın böylesi görülmedi! Kâbe tavafını jeton oyununa çevirdiler, 750 liraya satışa çıkardılar!

Gündem

TikTok'ta dini istismarın böylesi görülmedi! Kâbe tavafını jeton oyununa çevirdiler, 750 liraya satışa çıkardılar!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Hangisi daha iğrenç

Milleti milyarlarca dolar hortumlayıp soyup soğana çeviren vatan hainleri ve onların listesinin bile henüz açıklanamamış olması mı daha iğrenç, yoksa bu haberdeki tiktokçular mı

BİR BİLEN

Bu tik tok çulara ağır cezalar gelsin. Sosyal medyanın tamamı kapatılsın. Bütün mesajlaşmalar devlet denetiminde olmalı. Bedava dakika ve mesaj uygulamaları ve paketleri kaldırılsın. Hatlar saatlerce dedikodularla meşgul ediliyor.
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23