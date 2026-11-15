TikTok'ta ahlaksızlık sınır tanımıyor! Kapatılması için aile kurumunun tamamen yok olması mı gerekiyor!

Ahlaki yozlaşmanın merkezi haline gelen TikTok'ta gerçekleştirilen bir canlı yayında kaydedilen görüntüler infiale yol açtı. Yayında yer alan bir çiftin, izleyicilerin gönderdiği sanal hediyelere göre kurgulanmış dans senaryoları sergilediği görüldü. Gelen bazı hediyelerde birlikte dans eden çiftin, farklı hediyeler atıldığında ise erkeğin kenara çekilerek kadını tek başına dans ettirmesi izleyenlerin kanını dondurdu.

KADIN BEDENİ VE ÖZEL HAYAT KAZANÇ KAPISINA DÖNÜŞTÜRÜLDÜ!

İzlenme ve sanal para kazanma hırsıyla özel hayatın ve mahremiyetin pervasızca sergilendiği yayın, kısa sürede büyük tepki topladı.

Gönderilen hediyelere göre yayının akışının belirlenmesi ve kadının tek başına dans ettirilerek bunun bir gelir yöntemine dönüştürülmesi, "para uğruna gelinen son nokta" olarak değerlendirildi.

BU REZALETE NE ZAMAN DUR DENİLECEK!

Toplumun temel direği olan aile kurumunu içten içe çürüten, gençleri ve toplumu ahlaksızlığa teşvik eden bu tür yayınların her geçen gün artması kamuoyunda sert eleştirilere neden oldu. Sınır tanımayan bu rezaletlere tepki gösteren vatandaşlar, milli ve manevi değerleri yerle bir eden bu mecraya karşı acil tedbir alınmasını isteyerek, "Bu platformun kapatılması için aile kurumunun tamamen yok olması mı gerekiyor?" sorusunu gündeme getirdi.