Dengeler değişti: İBB Meclisi'nde AK Parti ilk sırada!
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CHP'den ayrılan isimlerin Yeni Parti Grubu'nu kurması ve Kent Uzlaşısı ile seçilen DEM Partililerin CHP sıralarını terk etmesiyle İBB Meclisi'nde dengeler değişti.
31 Mart 2024 Yerel Seçimleri sonrası CHP'nin İBB Meclisi'ndeki koltuk sayısı başkan hariç 186'ydı. AK Parti'nin 122, MHP’nin altı, Büyük Birlik Partisi’nin iki meclis üyesi vardı. Cumhur İttifakı toplamda 130 üye ile temsil ediliyordu.
AK Parti 127 üye ile en fazla sandalyeye sahip grup oldu. Cumhur İttifakı'nın temsil sayısı 136'yı bulurken muhtemel bir başkanvekili seçiminde CHP-Yeni Parti iş birliği kadar DEM Partili ve bağımsızların tutumu da etkili olacak.
CHP'nin içinden çıkan Yeni Parti ve 'Kent Uzlaşısı' ile CHP listelerinden seçilen isimlerin de DEM Parti çatısı altında çalışmalarına devam edeceğinin açıklamasıyla İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde oluşan yeni aritmetik netleşmeye başladı.
CHP’li üyelerin toplu istifaları ekim sonundan itibaren hız kazandı. DEM Parti de 2 Kasım'da yaptığı duyurunun ardından yerel seçimlerde 'Kent Uzlaşısı' kapsamında CHP listelerinden seçilen belediye meclis üyelerinin artık parti çatısı altında görev yapacağını açıklamıştı.
Yeni Parti ve DEM Parti grupları sonrası 316 sandalyeli meclis aritmetiği şu şekilde gerçekleşti:
Parti Sayı
AK Parti 127
Yeni Parti 108
Bağımsız 10
CHP 47
Dem Parti 15
MHP 7
BBP 2
İBB'nin internet sitesindeki verilere göre DEM Parti Grubu'nda 15 isim yer alıyor.
31 Mart sonrası Kent Uzlaşısı yöntemiyle kaç DEM Partilinin CHP listelerinde yer aldığına dair çeşitli sayılar gündeme gelse de partinin duyurusu sonrası İstanbul'da 15 üye CHP saflarından ayrılmış oldu. Bu isimler şöyle:
DEM Partili İBB Meclis üyeleri
Ad Soyad İlçe
Müslüm Kocaoğlu Ataşehir
Nilüfer Yeşiltepe Avcılar
Turabi Şen Beyoğlu
Cengiz İnce Çekmeköy
Servet Güzel Eyüp Sultan
Güzin Alpaslan Fatih
Sinan Kılıç Kartal
Suat Karaoğlan Maltepe
Mahsum Avras Pendik
Elif Gül Sancaktepe
İsmail Çarboğa Sarıyer
Fatma Özlem İzol Şişli
Hasan Özdemir Tuzla
Bülent Kayğun Üsküdar
Abdulcebar Barış Zeytinburnu
Bağımsız İBB Meclis Üyeleri
Muhtemel bir başkanvekili seçiminde gözler bağımsız üyelerde de olacak.
Ad Soyad İlçe
Mehmet Nuri Kaya Adalar
Can Çobanoğlu Beşiktaş
Ahmet Atilla Yılmaz Beylikdüzü
Mustafa Yaşa Kağıthane
Ekrem Eray Arda Kartal
Cansel Armutlu Sultangazi
Hülya Şimşek Sultangazi
Hüseyin Ersöz Şişli
Amine Cansu Çelik Üsküdar
İbrahim Çalışkan Sultanbeyli
DENGELER BIÇAK SIRTI
Kasım ortası verilerine göre İBB meclisi, 31 Mart sonrasına göre çok daha parçalı bir yapıya sahip. Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı çeşitli davalarda aldığı siyasi yasak cezasının onanması ya da görevden alınmasıyla İBB Meclisi'nde seçime gidilmesi zorunluluk haline gelecek.
Belediye meclisindeki seçimde ilk ki turda üye tamsayısının üçte iki çoğunluğu olan 211 oy aranıyor. 3. turda ise salt çoğunluk olan üye tamsayısının yarısından bir fazla, yani 159 oy yeterli oluyor. Sonraki turlarda en fazla oyu alan aday seçiliyor.
Cumhur İttifakı tek başına 136 oy ile salt çoğunluk olan 159 oya şu an için ulaşamıyor. Yeni Parti ve CHP de iş birliği yapsa dahi 155 oyda kalıyor. Bu durumda DEM Parti (15) ve bağımsızların (10) tutumu kritik önem taşıyacak.