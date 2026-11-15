Dengeler değişti: İBB Meclisi'nde AK Parti ilk sırada!

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri sonrası CHP'nin İBB Meclisi'ndeki koltuk sayısı başkan hariç 186'ydı. AK Parti'nin 122, MHP’nin altı, Büyük Birlik Partisi’nin iki meclis üyesi vardı. Cumhur İttifakı toplamda 130 üye ile temsil ediliyordu.

AK Parti 127 üye ile en fazla sandalyeye sahip grup oldu. Cumhur İttifakı'nın temsil sayısı 136'yı bulurken muhtemel bir başkanvekili seçiminde CHP-Yeni Parti iş birliği kadar DEM Partili ve bağımsızların tutumu da etkili olacak.

CHP'nin içinden çıkan Yeni Parti ve 'Kent Uzlaşısı' ile CHP listelerinden seçilen isimlerin de DEM Parti çatısı altında çalışmalarına devam edeceğinin açıklamasıyla İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde oluşan yeni aritmetik netleşmeye başladı.

CHP’li üyelerin toplu istifaları ekim sonundan itibaren hız kazandı. DEM Parti de 2 Kasım'da yaptığı duyurunun ardından yerel seçimlerde 'Kent Uzlaşısı' kapsamında CHP listelerinden seçilen belediye meclis üyelerinin artık parti çatısı altında görev yapacağını açıklamıştı.

Yeni Parti ve DEM Parti grupları sonrası 316 sandalyeli meclis aritmetiği şu şekilde gerçekleşti:

Parti Sayı

AK Parti 127

Yeni Parti 108

Bağımsız 10

CHP 47

Dem Parti 15

MHP 7

BBP 2

İBB'nin internet sitesindeki verilere göre DEM Parti Grubu'nda 15 isim yer alıyor.

31 Mart sonrası Kent Uzlaşısı yöntemiyle kaç DEM Partilinin CHP listelerinde yer aldığına dair çeşitli sayılar gündeme gelse de partinin duyurusu sonrası İstanbul'da 15 üye CHP saflarından ayrılmış oldu. Bu isimler şöyle:

DEM Partili İBB Meclis üyeleri

Ad Soyad İlçe

Müslüm Kocaoğlu Ataşehir

Nilüfer Yeşiltepe Avcılar

Turabi Şen Beyoğlu

Cengiz İnce Çekmeköy

Servet Güzel Eyüp Sultan

Güzin Alpaslan Fatih

Sinan Kılıç Kartal

Suat Karaoğlan Maltepe

Mahsum Avras Pendik

Elif Gül Sancaktepe

İsmail Çarboğa Sarıyer

Fatma Özlem İzol Şişli

Hasan Özdemir Tuzla

Bülent Kayğun Üsküdar

Abdulcebar Barış Zeytinburnu

Bağımsız İBB Meclis Üyeleri

Muhtemel bir başkanvekili seçiminde gözler bağımsız üyelerde de olacak.

Ad Soyad İlçe

Mehmet Nuri Kaya Adalar

Can Çobanoğlu Beşiktaş

Ahmet Atilla Yılmaz Beylikdüzü

Mustafa Yaşa Kağıthane

Ekrem Eray Arda Kartal

Cansel Armutlu Sultangazi

Hülya Şimşek Sultangazi

Hüseyin Ersöz Şişli

Amine Cansu Çelik Üsküdar

İbrahim Çalışkan Sultanbeyli

DENGELER BIÇAK SIRTI

Kasım ortası verilerine göre İBB meclisi, 31 Mart sonrasına göre çok daha parçalı bir yapıya sahip. Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı çeşitli davalarda aldığı siyasi yasak cezasının onanması ya da görevden alınmasıyla İBB Meclisi'nde seçime gidilmesi zorunluluk haline gelecek.

Belediye meclisindeki seçimde ilk ki turda üye tamsayısının üçte iki çoğunluğu olan 211 oy aranıyor. 3. turda ise salt çoğunluk olan üye tamsayısının yarısından bir fazla, yani 159 oy yeterli oluyor. Sonraki turlarda en fazla oyu alan aday seçiliyor.

Cumhur İttifakı tek başına 136 oy ile salt çoğunluk olan 159 oya şu an için ulaşamıyor. Yeni Parti ve CHP de iş birliği yapsa dahi 155 oyda kalıyor. Bu durumda DEM Parti (15) ve bağımsızların (10) tutumu kritik önem taşıyacak.