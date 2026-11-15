Sarı-kırmızılı yıldızlara soruldu: Futbolcu olmasaydın ne yapardın?
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Süper Lig devlerinden Galatasaray, resmi sosyal medya hesabından yayımladığı eğlenceli videoyla taraftarlarını hem şaşırttı hem de gülümsetti. Sarı-kırmızılı futbolculara yöneltilen "Futbolcu olmasaydın hangi mesleği yapardın?" sorusuna gelen yanıtlar, yeşil sahaların yıldızlarının bambaşka dünyalara olan merakını gözler önüne serdi.
Galatasaray Kulübü, sosyal medya hesabından futbolcularının yer aldığı eğlenceli bir video paylaştı. Sarı-kırmızılı futbolculara, "Futbolcu olmasaydın hangi mesleği yapardın?" sorusu yöneltildi.
Oyuncuların verdikleri yanıtlar ise birbirinden farklı oldu.
FUTBOLCULARIN CEVAPLARI
Galatasaraylı futbolculardan Kazımcan Karataş ve Wilfried Singo, futbolcu olmasalardı pilot olmak istediklerini söyledi.
İlkay Gündoğan'ın tercihi profesörlük olurken Kaan Ayhan, oyuncu ya da manken olabileceğini ifade etti.
Gabriel Sara şoförlüğü seçerken Günay Güvenç, MMA dövüşçüsü olmak istediğini belirtti.
Genç kaleci Jankat Yılmaz ise futbol dışında doktorluk mesleğini tercih edeceğini dile getirdi.
Futbolcuların verdiği yanıtlar şöyle:
Kazımcan Karataş: Pilot
İlkay Gündoğan: Profesör
Kaan Ayhan: Oyuncu ya da manken
Gabriel Sara: Şoför
Wilfried Singo: Pilot
Günay Güvenç: MMA dövüşçüsü
Jankat Yılmaz: Doktor