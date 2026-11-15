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Yerel Sahil Güvenlik'ten kaçış yok! İzmir Aliağa'da 4'ü çocuk 42 düzensiz göçmen suçüstü yakalandı!
Yerel

Sahil Güvenlik'ten kaçış yok! İzmir Aliağa'da 4'ü çocuk 42 düzensiz göçmen suçüstü yakalandı!

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Sahil Güvenlik'ten kaçış yok! İzmir Aliağa'da 4'ü çocuk 42 düzensiz göçmen suçüstü yakalandı!

Türkiye'nin deniz sınırlarını ve sahil şeridini korumak için gece gündüz demeden operasyonlarını sürdüren güvenlik güçleri, kaçak göç geçişlerine göz açtırmıyor. İzmir’in Aliağa ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik birimlerinin gerçekleştirdiği başarılı operasyonda, lastik bot içerisindeki 4'ü çocuk toplam 42 düzensiz göçmen yakalandı.

İzmir'in Aliağa ilçesinde 4'ü çocuk 42 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Aliağa açıklarında Sahil Güvenlik Mobil Kıyı Gözetleme Aracı tarafından lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi.

Sahil güvenlik ekiplerince durdurulan botta 4'ü çocuk 42 düzensiz göçmen bulunduğu belirlendi.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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