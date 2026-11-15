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Yerel O anlar kameraya yansıdı! Engelli geçişini kapatan minibüsün aynasını kırdı
Yerel

O anlar kameraya yansıdı! Engelli geçişini kapatan minibüsün aynasını kırdı

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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O anlar kameraya yansıdı! Engelli geçişini kapatan minibüsün aynasını kırdı

Sultangazi’de engelli geçişinin önüne park edilen minibüs, yoldan geçen bir kişinin hedefi oldu. Aracın yan aynasını kıran kişi, daha sonra yürüyerek uzaklaştı.

Sultangazi’de engelli geçişinin önüne park edilen minibüs, yoldan geçen bir kişinin tepkisini çekti.

 

Olay, dün gece saatlerinde Uğur Mumcu Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, minibüs şoförü aracını kaldırımın önündeki engelli geçişini kapatacak şekilde park etti. Bir süre sonra aracın yanına gelen kişi, minibüsün yan aynasını kırdı. Şüpheli, ardından yürüyerek olay yerinden uzaklaştı.

 

Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, şüphelinin park halindeki minibüsün yanına gelerek aracın aynasını kırdığı ve ardından uzaklaştığı görüldü.

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Yorumlar

hakkı

çok iyi yapmış.. kendinden başkasını düşünmeyen egoistlerden gına geldi artık..
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