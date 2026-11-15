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Gündem Dışişleri Bakanlığından Filistin mesajı! Türkiye'nin vazgeçilmez hedefi bir kez daha vurgulandı
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Dışişleri Bakanlığından Filistin mesajı! Türkiye'nin vazgeçilmez hedefi bir kez daha vurgulandı

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Dışişleri Bakanlığından Filistin mesajı! Türkiye'nin vazgeçilmez hedefi bir kez daha vurgulandı

Dışişleri Bakanlığı, Filistin Devleti'nin kuruluşunun 38. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajında Türkiye'nin sarsılmaz desteğini bir kez daha vurguladı. Filistin halkına yönelik her türlü haksızlık ve zulmün karşısında durulmaya devam edileceği belirtilen açıklamada, "1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin Devleti'nin kurulması vazgeçilmez gayemizdir" ifadelerine yer verildi.

Dışişleri Bakanlığı, Filistin Devleti'nin kuruluşunun 38. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, Türkiye'nin Filistin halkının maruz kaldığı haksızlık ve zulme karşı durmayı sürdüreceğini aktardı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Filistin Devleti'nin kuruluş yıl dönümü kutlanarak, "Dost ve kardeş Filistin Devleti’nin kuruluşunun 38. yıl dönümü kutlu olsun" ifadesine yer verildi.

Türkiye'nin Filistin halkının maruz kaldığı her türlü haksızlık ve zulmün karşısında durmaya devam edeceği vurgulanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan, bağımsız, egemen ve coğrafi bütünlüğe sahip bir Filistin Devleti’nin kurulması vazgeçilmez gayemizdir."

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