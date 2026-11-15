Müslümanlar 20 bin imza topladı! Hollanda’nın ‘helal’ alerjisi depreşti

TAHSİN HAN

Hollanda’da Hayvanları Koruma Partisi’nin (PvdD) dinî hassasiyetleri ve inanç özgürlüğünü açıkça hedef alan, bayıltılmadan yapılan dinî kesimlerin yasaklanmasına yönelik skandal yasa teklifi Müslüman toplumunda büyük bir infial oluşturmaya devam ediyor. Hayvan refahı kisvesi altında milyonlarca Müslüman ve Yahudi’nin en temel inanç özgürlüğünü kısıtlamayı amaçlayan bu dayatmacı ve tahammülsüz zihniyete karşı ülkede tepkiler çığ gibi büyürken, Müslümanlar haklarını aramak, dinî değerlerine sahip çıkmak ve bu haksızlığa karşı durmak için adeta tek yürek olup kenetlendi.

Avrupa’nın göbeğinde temel insan haklarının ve dinî özgürlüklerin nasıl da göz ardı edilerek baskı altına alındığını açıkça gözler önüne seren bu süreçte, Hollanda Diyanet Vakfı’na (HDV) bağlı ülke genelindeki 150 camide geçen Cuma günü verilen hutbelerde helal gıda ve helal kesim konusu ele alındı. Cami yönetimleri ve din görevlileri, helal kesimin İslam dinindeki hayati yerine dikkat çekerek, bu uygulamanın Müslüman toplumunun dinî yaşamının kırmızı çizgisi olduğunu vurguladı.

Cemaatlere, Hollanda parlamentosunda gündeme getirilen ve inanç hürriyetini boğmayı hedefleyen tehlikeli yasa teklifinin detayları aktarıldı. Vatandaşların demokratik haklarını en etkin şekilde kullanarak bu haksızlığa karşı ses vermesi istendi.

İMZA KAMPANYASI SÜRÜYOR

Müslüman toplumunun haklarını aramak ve bu adaletsizliğe karşı ses yükseltmek amacıyla olağanüstü bir dayanışma sergilediği bu süreçte, Monitor Politieke Ontwikkeling (MPO) öncülüğünde ve dokuz bölgesel cami çatı kuruluşunun desteğiyle 1 Kasım 2026’da başlatılan imza kampanyasına katılım katlanarak artıyor. 250’den fazla cami ve İslami kuruluşun temsil edildiği devasa bir dayanışma ağının örüldüğü bu hareket sayesinde kısa sürede 20 bin imza sınırı geride bırakıldı.

Toplanan imzaların ilgili bakanlığa sunularak siyasi merciler üzerinde baskı oluşturulacağı ve dinî özgürlüklerin kısıtlanmasına asla izin verilmeyeceği net bir şekilde ifade edildi.

Hayvan refahı maskesi takarak dinî ritüelleri ve helal kesimi yasaklamaya çalışan çevrelerin ikiyüzlü tutumu sert bir şekilde eleştirilirken; Müslüman toplumunun ve hak savunucularının bu girişimin doğrudan inanç, vicdan ve ibadet özgürlüğüne vurulan ağır bir darbe olduğunun altı çiziliyor.

Henüz yasalaşmayan bu provokatif teklif karşısında Hollanda’daki camilerden ve Müslüman kuruluşlardan yükselen ortak ses, hakların sonuna kadar savunulacağını gözler önüne seriyor.

Hollanda’da mevcut düzenlemeler bayıltılmadan dinî kesime izin verirken, teklifin yasalaşması halinde bu uygulamaya son verilmesi hedefleniyor. Düzenleme yalnızca Müslümanların helal kesim uygulamalarını değil, Yahudi toplumunun koşer kesim uygulamalarını da etkileyebilecek.