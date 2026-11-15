Can Ataklı'dan gündemi sarsacak açıklama! Sarıgül'ün Özgür Özel'e 30 milyon dolar verdi: 'Tamar Tanrıyar bunu işkembeden atmaz'

Gazeteci Can Ataklı, yayımladığı videoda Mustafa Sarıgül, Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu hakkında gündeme gelen iddiaları değerlendirdi.

Ataklı'nın açıklamalarında en dikkat çeken bölüm, gazeteci Tamar Tanrıyar'ın Mustafa Sarıgül'ün Özgür Özel'e 30 milyon dolar verdiği yönündeki iddiası oldu.

"350 BİN DOLAR NE Kİ, 30 MİLYON DOLAR VERMİŞ"

Daha önce gündeme gelen 350 bin dolarlık ödeme iddiasına değinen Can Ataklı, Tamar Tanrıyar'ın çok daha büyük bir rakamdan söz ettiğini belirtti.

Ataklı, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Çünkü Tamar Tanrıyar diyor ki: 'Kardeşim ne 350 bin dolar? Mustafa Sarıgül Yeni Parti için Özgür Özel'e 30 milyon dolar vermiş.'”

Ataklı, 350 bin dolarlık ödemenin açıklanabileceğini ancak 30 milyon doların çok farklı bir tutar olduğunu vurguladı.

"TAMAR TANRIYAR BUNU İŞKEMBEDEN ATAMAZ KARDEŞİM"

Tamar Tanrıyar'ın ortaya attığı iddiaya ilişkin değerlendirmesini sürdüren Ataklı, şu sözleri kullandı:

“Şimdi Tamar Tanrıyar bunu işkembeden atamaz kardeşim. Dayandırdığı bir şey var. Yani yarın Adalet Bakanlığı'ndan böyle bir açıklama gelirse ben şaşırmayacağım.”

"GİZLİ VERİLİYORSA İNSANIN MİDESİ BULANIYOR"

Mustafa Sarıgül hakkında daha önce konuşulan para transferi iddialarına da değinen Ataklı, siyasi amaçlarla yapılan ödemelerin neden gizli gerçekleştirildiğini sorguladı.

Ataklı, şunları söyledi:

“350'yi belki izah edersiniz. Oradaki işte tek şey; gizlice yani öyle hediye paketi niye yapıyorsun abi? Tak dersin ki yeni bina yapıyoruz, arkadaş Mustafa Sarıgül karşıladı.

Kimse bir şey diyemez ki. O gizli veriliyor. İşte o zaman insanın midesi bulanıyor. Ama 30 milyon dolar bu çok farklı.”

SARIGÜL'ÜN YURT DIŞI BAĞLANTILARINI GÜNDEME GETİRDİ

Can Ataklı, konuşmasının devamında Mustafa Sarıgül'ün adının geçtiği yurt dışı bağlantılı mali ilişki iddialarını da değerlendirdi.

İki Alman vatandaşının olayla bağlantısına dikkat çeken Ataklı, bu kişilerin kim olduklarının, hangi işleri yaptıklarının ve Sarıgül ile neden ilişki kurduklarının yeterince sorgulanmadığını belirtti.

Ataklı, şu ifadeleri kullandı:

“Şimdi Sarıgül'lerin başı niye derde girdi? Yurt dışı bağlantılı bir olay, iki tane Alman. Şimdi onu bizim muhalif medya, efendim işte onlar hiçbir şey, adamların adı bile belli değil, ne değil, iş mi yapıyorlar, nereden, yani kimse irdelemiyor.”

"SARIGÜL'ÜN CUMHURBAŞKANI OLACAĞINA İNANMIŞLAR"

Ataklı, Sarıgül ile iş ilişkisi kurduğu öne sürülen kişilerin siyasi beklentilerine ilişkin de dikkat çekici bir ayrıntı paylaştı.

“İlk gün size bir şey anlattım. Dedim ki Mustafa Sarıgül'ün cumhurbaşkanı olacağına inanmışlar.”

Ataklı, bu beklentiyle Sarıgül'le iş yapmanın kendilerine avantaj sağlayacağını düşünen kişiler bulunduğunu ileri sürdü.

Erzincan'da Tesla bağlantılı yatırım görüşmelerine de değinen Ataklı, Elon Musk'ın şirketiyle bağlantılı bir kişinin bölgeye geldiğini, ancak bu konunun yeterince gündeme getirilmediğini söyledi.

EKREM İMAMOĞLU HAKKINDA DA KAYIT İDDİASI

Can Ataklı, video yayınında Ekrem İmamoğlu'nun özel hayatıyla ilgili iddiaları da gündeme getirdi.

Portekizli bir kadınla ilgili kayıtlar bulunduğunu öne süren Ataklı, kamuoyunda önemli görevler üstlenen kişilerin özel hayatlarının hangi durumlarda tartışma konusu olabileceğine ilişkin görüşlerini anlattı.

Ataklı, geçmişte Deniz Baykal hakkında ortaya çıkan görüntüleri hatırlatarak şu değerlendirmeyi yaptı:

“Ya şimdi özel hayat da bazı anlarda özel hayat durur.”

Baykal olayında bir kişinin eşi dışında başka bir kadınla ilişki yaşamasının özel hayat kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini düşündüğünü belirten Ataklı, farklı nitelikteki ilişkiler söz konusu olduğunda kamu görevindeki kişilerin sorumluluğunun da tartışılabileceğini ifade etti.

"BU OLAY DAHA DA BÜYÜYECEK"

Mustafa Sarıgül hakkındaki mali ilişki iddialarının yeni gelişmelere yol açabileceğini söyleyen Ataklı, konunun henüz kapanmadığını belirtti.

Ataklı, özellikle Tamar Tanrıyar'ın gündeme getirdiği 30 milyon dolarlık iddiaya dikkat çekerek sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu olay daha da büyüyecek. Çünkü Tamar Tanrıyar diyor ki: 'Kardeşim ne 350 bin dolar? Mustafa Sarıgül Yeni Parti için Özgür Özel'e 30 milyon dolar vermiş.'”

Ataklı, Tanrıyar'ın açıklamasına ilişkin değerlendirmesini ise şu sözlerle tamamladı:

“Şimdi Tamar Tanrıyar bunu işkembeden atamaz kardeşim. Dayandırdığı bir şey var. Yani yarın Adalet Bakanlığı'ndan böyle bir açıklama gelirse ben şaşırmayacağım.”