  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Bu takımlarla mı yarışacağız biz! Güldürmeyin adamı…
Spor

Bu takımlarla mı yarışacağız biz! Güldürmeyin adamı…

Real Madrid, antrenmanlarında son teknolojiden faydalanıyor. İspanya devi, son çalışmasını frikik vuruşları için tasarlanan robotlarla gerçekleştirdi.

Yeniakit Publisher
2022-08-31 12:39:00 -
Bu takımlarla mı yarışacağız biz! Güldürmeyin adamı…

Real Madrid, antrenmanlarında son teknolojiden faydalanıyor. İspanya devi, son çalışmasını frikik vuruşları için tasarlanan robotlarla gerçekleştirdi.

Teknolojinin gelişmesi spor dünyasını da bir hayli etkiliyor. Özellikle oyun içerisinde VAR sistemiyle oyunun yönetim biçimi büyük anlamda bir değişim içerisine girdi.

Saha içinde olduğu kadar saha dışında da teknolojinin kullanımı oldukça yaygın. Özellikle sporcuların daha iyi bir antrenman yapması için bütün olanaklar seferber ediliyor.

Dünyanın en büyük kulübü olarak kabul edilen Real Madrid de teknolojiyi sonuna kadar kullanıyor.

Serbest vuruşta robotlarla çalışma

İspanyol ekibi yeni sistemini sosyal medya hesabından paylaştı. Eflatun-beyazlılar, frikik için robot sistemini kullanmaya başladı.

Tablet üzerinden kontrolü sağlanan sistem, bir tuşa basıldığında zırplıyor. Real Madrid de bu sistem ile oyuncularının serbest vuruş özelliklerini geliştirmeyi hedefliyor.

 

 

Yorgunluğu azaltan besinler nelerdir? Yorgunluk giderici, vücuda enerji veren süper besinler
Yorgunluğu azaltan besinler nelerdir? Yorgunluk giderici, vücuda enerji veren süper besinler

Kadın - Aile

Yorgunluğu azaltan besinler nelerdir? Yorgunluk giderici, vücuda enerji veren süper besinler

Tarım Kredi Marketlerinde çay ve şekerin fiyatında sürpriz indirim, bakın kaç TL oldu?
Tarım Kredi Marketlerinde çay ve şekerin fiyatında sürpriz indirim, bakın kaç TL oldu?

Gündem

Tarım Kredi Marketlerinde çay ve şekerin fiyatında sürpriz indirim, bakın kaç TL oldu?

Eyvah geri dönüyor! Bir sen eksiktin ekranlarda zaten...
Eyvah geri dönüyor! Bir sen eksiktin ekranlarda zaten...

Medya

Eyvah geri dönüyor! Bir sen eksiktin ekranlarda zaten...

Yusuf Yazıcı geri dönüyor mu? Karar verildi...
Yusuf Yazıcı geri dönüyor mu? Karar verildi...

Spor

Yusuf Yazıcı geri dönüyor mu? Karar verildi...

Vücudunuzdaki tüm zehri ayaklarınızdan 30 dakikada çıkartın!
Vücudunuzdaki tüm zehri ayaklarınızdan 30 dakikada çıkartın!

Kadın - Aile

Vücudunuzdaki tüm zehri ayaklarınızdan 30 dakikada çıkartın!

Elon Musk'tan Twitter'a ilşkin yeni mektup geldi! O iddialar çok konuşulacak
Elon Musk'tan Twitter'a ilşkin yeni mektup geldi! O iddialar çok konuşulacak

Aktüel

Elon Musk'tan Twitter'a ilşkin yeni mektup geldi! O iddialar çok konuşulacak

İzmir’de bıçaklı vahşet! 51 yerinden bıçakladı: Çığlıklar mahalleyi inletti
İzmir’de bıçaklı vahşet! 51 yerinden bıçakladı: Çığlıklar mahalleyi inletti

Yerel

İzmir’de bıçaklı vahşet! 51 yerinden bıçakladı: Çığlıklar mahalleyi inletti

Dev balkabağına bindi! Nehirde 61 kilometre kürek çekti
Dev balkabağına bindi! Nehirde 61 kilometre kürek çekti

Aktüel

Dev balkabağına bindi! Nehirde 61 kilometre kürek çekti

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23