“Bu sözler boşuna söylenmiyor” dedi ve ekledi: Devlete büyük iş düşüyor

Başıboş sokak köpeklerinin neden olduğu üzücü olaylara bir yenisi daha eklendi. Henüz 13 yaşındaki bir çocuk, sokak köpeklerinin kovalaması nedeniyle feci şekilde can verdi. Adana'da yaşanan elim olayda, sokak köpeklerinin kovaladığı Arda Doruk'a, kaçtığı esnada bir otomobil çarptı. Kaza sırasında ağır yaralanan Arda'ya ilk müdahaleyi aracın sürücüsünün yaptığı belirtildi. Vatandaşlar sağlık ekiplerine haber verdi, hastaneye kaldırılan çocuk kurtarılamadı.

Geçtiğimiz haftalarda da İstanbul, Büyükçekmece'de benzer bir olay yaşandı. Kaldırımda yürüdüğü sırada kendisine havlayan köpekten korkup yola atlayan Ekrem Binak'a kamyon çarptı. Hastaneye kaldırılan genç adam, günlerce yaşam mücadelesi verdi. Günler sonra Binak, hastanede hayatını kaybetti.

Neredeyse her gün sokak köpeklerinin vatandaşlara saldırma haberleri gündemi meşgul ederken, mağdur insanlar ve yakınları başıboş köpeklere bir çözüm bulunması çağrısında bulunuyor.

Ancak bazı vatandaşlar da, sokak köpeklerini korumak için mağdurlara bile tepki gösterebiliyor. Sosyal medyaya da yansıyan bazı olaylarda sokak köpeklerine karşı acımasız davranışlardan korkarak onları korumaya çalışan duyarlı vatandaşlar, maalesef mağdurların çözüm arayışını da eşit derecede acımasız bir hareket olarak değerlendirerek köpekleri korumaya çalışıyor.

Söz konusu ikilem, sokak köpeklerine karşı şiddetin önlenmesini de, başıboş köpeklerin saldırılarının engellenmesine de mani oluyor.

Bu durum, Akit TV'de Yusuf Ozan Demir'in sunumuyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili'nde de masaya yatırıldı. Programda gündemi değerlendiren Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, çözüm bulunması için devlete çağrı yaptı.

Yusuf Ozan Demir, özellikle kadın ve çocukların sokaklardaki başıboş köpeklerden korktuklarını vurgulayarak, "6 Eylül'de okullar da başlayacak. Mesela benim çocuğum hakikaten korkuyor site içerisinde olmasına rağmen. Sitenin içerisine çıkıp geliyorlar. Bir şey dediğinizde bir tanesi çıkıp diyor ki, 'Hayvan düşmanısın...' Değilim, çocuk korkuyor. Değilim, kadın korkuyor, markete gidemiyor. Daha da önemlisi, saldırısına uğruyor. Bu problemi bir türlü çözemedik." dedi.

Yakın zamanda "Daire 16" olayı diye bilinen bir vakayı hatırlatan Karahasanoğlu, "Bir kardeşimiz, bu köpeğe kim dokunursa karşısında beni bulur, diyerekten sosyal medyada bir video paylaşımı yapılmıştı. Yerde bir köpek yatıyor, siz bunu şikayet ediyorsunuz, belediye de gelip almak istiyor. Bu köpeğin ne zararı var size, diyor. Bahsedilen bu haberler üzerine de bir söylem geliştirmeleri lazım. Bu iki olayda da benim tahminim, kişilerin bir refleksi var. Özellikle çocuk ve kadınlar köpeklerin her hareketinden saldırı olacakmış hissine kapılıyorlar. Yetkililer, bu konuların uzmanları insanlara neyden korkmaları gerektiğini anlatmalı." ifadelerini kullandı.

Belediyelerin, bölgelerdeki köpeklere dair bilgilendirme yapmasının faydalı olabileceğini söyleyen Karahasanoğlu, "İnsanlara eğitim verilsin. Böyle süslü laflarla hayvanseverlik falan... E hayvanseverlik, e hadi buyurun, Arda'yı kurtarın bakalım." diye konuştu.

Sokak köpeklerinin başıboş olmasına dair eleştirilerin sebepsiz olmadığının altını çizen Ali İhsan Karahasanoğlu, devlete görev düştüğünü söyledi.

Aynı zamanda Ali İhsan Karahasanoğlu, "Bunu bir çözüme kavuşturmamız lazım. Kimse, hayvanları aç bırakalım, topluca öldürelim, falan demiyor." dedi.