Bu sene hac var mı? 2022 hac başvuruları başlayacak mı? Diyanet 2022 hac son dakika haberleri

Bu sene hac olacak mı? 2022’deTürkiye’den haca gidilecek mi? Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı, Twitter hesabından Kovid-19 kapsamındaki kısıtlamalara ilişkin alınan yeni kararları açıkladı. Açıklamada, ülke dışından gelenlere uygulanan aşı kartı ve PCR testi ibraz etme zorunluluğu ile karantina uygulaması dahil tüm kısıtlamaların kaldırıldığı kaydedildi.

Suudi Arabistan, hac ziyaretini Covid-19 salgını nedeniyle 2021 yılında sadece ülkede yaşayanlarla sınırlı tuttu. Hacca gitmek isteyenler ise 2022 yılında hac olup olmayacağını sorgulamaya başladı. 2020 yılında kesin kayıt hakkı elde edip salgın kısıtlamaları nedeniyle hakları 2021 yılına devredilen kayıt hakları bir kez daha ertelendi ve 2022 yılına devredilmişti.

Bu yıl hac olacak mı?

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı'nın davetiyle Cidde'ye gitti. Erbaş, burada, Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Tevfik er Rabia ile görüştü. Erbaş ve Rabia, görüşmede, pandemi nedeniyle 2 yıldır yapılamayan hac ve umre konusunda fikir alışverişinde bulundu. Görüşmede, Türkiye Cidde Başkonsolosu Mete Zaimoğlu, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Selim Argun ile Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan da hazır bulundu.2022 yılında Türkiye’Den hacca gidilip gidilmeyeceğine ilişkin olarak Diyanet İşleri Başkanlığından henüz bir açıklama yapılmadı.