"Bu, Putin’in savaşı" diyen NATO Genel Sekreteri çağrı yaptı

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile düzenlediği basın toplantısında, "Bu, Putin’in savaşı. Savaşı durdurmalı, askerlerini geri çekmeli ve iyi niyetle diplomasi yolunu seçmeli." dedi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Almanya’yı ziyaret ederek Başbakan Olaf Scholz ile basın toplantısı düzenledi. Açıklamalarına “Almanya, Avrupa’nın, translatlantik ittifakımızın kalbinde” ifadeleri ile başlayan Stoltenberg, Almanya Başbakanı Scholz’un liderliğinin Avrupa’nın güvenliği için bugün çok daha büyük öneme sahip olduğunu ifade etti.

Rusya’nın Ukrayna operasyonuna yönelik konuşan NATO Genel Sekreteri, “Putin’in Ukrayna savaşı barışı sarstı ve dünyayı şok etti. Cesur Ukrayna halkı ve silahlı kuvvetlerini saygıyla anıyoruz. Onların cesareti ve karlılığı hepimizin ilham kaynağı. BM Sözleşmesi kapsamındaki meşru müdafaa haklarını korumaya destek olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı. Almanya’nın 120 bin mülteciyi kabul ettiğini sözlerine ekleyen Stoltenberg, “Bu Almanya’nın cömertliğini ve dayanışmasını gösteriyor. NATO'nun çatışmanın tırmanmasını engelleme sorumluluğu var” dedi.

“Bu Putin’in savaşı”

“Bu Putin’in savaşı” diyen Stoltenberg, “Savaşı durdurmalı, askerlerini geri çekmeli ve iyi niyetle diplomasi yolunu seçmeli” ifadelerini kullandı.

Almanya Başbakanı Scholz’un çabalarını takdirle karşıladığını sözlerine ekleyen NATO Genel Sekreteri, “Büyük bedel ödüyor. Sert yaptırımlar, Putin’in savaş makinelerine zarara uğratıyor. Uluslararası yaptırımların uygulanmasındaki önemli rolü için Almanya'ya teşekkür ediyorum. Almanya aynı zamanda, Litvanya’da askerlerin arttırılması, Romanya’daki savaş jetlerinin ve gemilerinin devriye görevleri ile diğer NATO müttefiklerinin savunması ve korunmasına da yardımcı olmak için adımlar atıyor” ifadelerini kullandı.