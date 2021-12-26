Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu!
Liverpool'da oynadığı futbolla dünyanın dikkatini çeken Müslüman Mısırlı futbolcu Muhammed Salah'ın noel pozu vermesi şaşkınlık oluşturdu. Attığı her golden sonra secdeye kapanan Salah'ın bu tavrı pes dedirtti!
Liverpool'da oynadığı futbolla dünyanın dikkatini çeken Müslüman Mısırlı futbolcu Muhammed Salah'ın noel pozu vermesi şaşkınlık oluşturdu. Attığı her golden sonra secdeye kapanan Salah'ın bu tavrı pes dedirtti!
İngiltere Premier Lig takımlarından Liverpool'da forma giyen Müslüman futbolcu Muhammed Salah, saha içinde olduğu kadar saha dışında da adından söz ettiriyor.
Mısırlı futbolcunun geçtğimiz sene verdiği Noel pozu oldukça tepki toplaşmıştı.
Salah'tan ailesiyle birlikte bu sene de Noel pozu geldi. Ünlü futbolcu sosyal medya hesabından yılbaşı ağacı önünde ailesiyle Noel paylaşımında bulundu.
"MUTLU NOELLER"
Salah, Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafa, "Merry Christmas (Mutlu Noeller)" notunu düştü. Salah, Müslüman olması nedeniyle bu hareketinden dolayı oldukça tepki topladı.