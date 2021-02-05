Bu nasıl üslup! "Bilim Yuvası" denilen üniversitede hakaretler havada uçuştu

Türkiye'yi kaosa sürüklemek isteyen şer odakları, Boğaziçi Üniversitesi'ne Prof. Dr. Melih Bulu'nun rektör atanmasını fırsat bilip eylemlerin fitilini ateşledi. Gezi Kalkışması sırasında olduğu gibi sokakları yeniden savaş alanına çevirmek isteyen çevreler yeniden harekete geçti. Akademisyenlerin tahriklerine kapılan bazı Boğaziçi öğrencileri, rektör Melih Bulu’nun binadan ayrıldığı sırada çirkin bir üslupla hakaretlerde bulundu.

Müslümanların kıblesi olan Kabe'ye alçakça saldıran, "Katil polis" sloganları atıp ortalığı savaş alanına çeviren ve Kemalist CHP tarafından "Türkiye'nin seçkin öğrencileri" olarak lanse edilen güruh Bulu'ya "utan" "korkak" diyerek hakaretler yağdırdı.

Akademisyenlerin tahriklerine kapılan öğrenciler söz konusu skandal görüntüleri marifetmiş gibi utanmadan sosyal medyada paylaştı. Büyük tepki çeken görüntüler sonrası sosyal medyada "Burası nasıl bilim yuvası, bunlar nasıl öğrenci", "bunlara öğrenci demeye bin şahit lazım" şeklinde yorumlar yapıldı.