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Gündem Bu nasıl üslup! "Bilim Yuvası" denilen üniversitede hakaretler havada uçuştu
Gündem

Bu nasıl üslup! "Bilim Yuvası" denilen üniversitede hakaretler havada uçuştu

Türkiye'nin birliğini ve bütünlüğünü bozup kaos ortamı oluşturmak isteyen şer odakları Boğaziçi Üniversitesi'ne Melih Bulu'nun rektör olarak atanmasını fırsat bilerek harekete geçti. Bulu’nun rektörlük binası önünde makam aracına bindiği sırada akademisyenlerin tahrik ettiği öğrenciler Bulu'yu yuhalayıp hakaretler yağdırdı.

Yeniakit Publisher
2021-02-05 17:16:00 -

Türkiye'yi kaosa sürüklemek isteyen şer odakları, Boğaziçi Üniversitesi'ne Prof. Dr. Melih Bulu'nun rektör atanmasını fırsat bilip eylemlerin fitilini ateşledi. Gezi Kalkışması sırasında olduğu gibi sokakları yeniden savaş alanına çevirmek isteyen çevreler yeniden harekete geçti. Akademisyenlerin tahriklerine kapılan bazı Boğaziçi öğrencileri, rektör Melih Bulu’nun binadan ayrıldığı sırada çirkin bir üslupla hakaretlerde bulundu.

Müslümanların kıblesi olan Kabe'ye alçakça saldıran, "Katil polis" sloganları atıp ortalığı savaş alanına çeviren ve Kemalist CHP tarafından "Türkiye'nin seçkin öğrencileri" olarak lanse edilen güruh Bulu'ya "utan" "korkak" diyerek hakaretler yağdırdı.

Akademisyenlerin tahriklerine kapılan öğrenciler söz konusu skandal görüntüleri marifetmiş gibi utanmadan sosyal medyada paylaştı. Büyük tepki çeken görüntüler sonrası sosyal medyada "Burası nasıl bilim yuvası, bunlar nasıl öğrenci", "bunlara öğrenci demeye bin şahit lazım" şeklinde yorumlar yapıldı.

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