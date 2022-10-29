Bu nasıl örgüt? Mumcu’nun katillerine sahte rapor düzenleyen Şebnem Korur Fincancı’yı CHP’li 28 Şubatçı Nur Serter kurtarmış

Uğur Mumcu’nun ağabeyi Ceyhan Mumcu’nun 2000’de kardeşinin sanıkları için sahte rapor düzenlediği gerekçesiyle dönemin İstanbul Tıp Fakültesi Anabilim Dalı Başkanı ve Adli Tıp Kurumu 1. İhtisas Dairesi Üyesi olan Şebnem Korur Fincancı hakkında suç duyurusunda bulunduğu ortaya çıktı.

Dönemin İstanbul Üniversitesi Rektör Yardımcısı eski CHP Milletvekili Prof. Dr. Nur Serter’in ise Devlet Güvenlik Mahkemesi’ne gönderilen yazıda ise “Üniversitemiz soruşturma komisyonunun raporunda Şebnem Korur Fidancı hakkında herhangi bir idari disiplin cezası verilmesine gerek olmadığı son soruşturmanın açılmamasına karar verilmiştir” şeklinde cevap verildiği ortaya çıktı.

Terör örgütü PKK’nın kanalında katıldığı bir televizyon programında TSK’yı kimyasal silah kullanmakla suçladıktan sonra hakkında terör örgütü propagandası yapmak suçundan tutuklanan Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı’nın, 22 yıl önce Uğur Mumcu, Ahmet Taner Kışlalı, Muammer Aksoy ve Bahriye Üçok cinayetlerinin sanıklarını görmeden “Bunlar işkenceye maruz kalmıştır. İfadeleri geçersizdir” diye adli rapor düzenlediği ortaya çıktı.

UĞUR MUMCU’NUN AĞABEYİ ŞİKAYETÇİ OLMUŞ

Gazeteci Uğur Mumcu’nun ağabeyi Ceyhan Mumcu’nun 2000 yılında Şebnem Korur Fincancı hakkında suç duyurusunda bulunduğu ve bunun üzerine dönemin Devlet güvenlik Mahkemesi (DGM) Cumhuriyet Savcısı’nın Şebnem Korur Fincancı hakkında İstanbul Üniversitesi’ne idari soruşturma hakkında yazı yazdığı ortaya çıktı.

Avukat Ceyhan Mumcu’nun Suç duyurusunda; “İstanbul Tıp Fakültesi Anabilim Dalı Başkanı ve Adli Tıp Kurumu 1. İhtisas Dairesi Üyesi olan Şebnem Korur Fincancı terör olaylarında sanık olarak gözaltına alınan şahısları görmeden muayene etmeden “İşkence gördüğünü belirtir raporlar verdi. İşkence görmeyen şahıslara işkence görmüş gibi rapor vermesi hekimlik mesleği adabıyla bağdaşmıyor. Adaletin tecellisine engel olmuştur” ifadelerine yer verdi.

CHP’Lİ NUR SERTER “CEZA VERİLMESİNE GEREK YOK”

Uğur Mumcu’nun ağabeyinin şikâyeti üzerine Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığı’nın İstanbul Üniversitesi’ne gönderdiği yazıya cevap veren dönemin İstanbul Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nur Serter’in Şebnem Korur Fincancı’nın nasıl korunup kollandığını ortaya koyan belgesi gün yüzüne çıktı.

DGM’ye yazdığı yazıda “Ceyhan Mumcu’nun şikayeti ve ilgili yazınız üzerine başlatılan adı geçen kişi hakkındaki disiplin ve ceza soruşturmasında, komisyon tarafından verilen “Şebnem Korur Fincancı hakkında hergangi bir disiplin cezası verilmesine gerek olmadığına” dair öneri rektörlüğümüzce uygun görülmüştür. Fidancı hakkında son soruşturmasının açılmamasına karar verilmiştir” ifadeleri yer alıyor.

“BU HANIMIN İLK ŞÖHRETİ DEĞİL”

Uğur Mumcu’nun ağabeyi Avukat Ceyhan Mumcu ise Şebnem Korur Fincancı’nın Uğur Mumcu suikastının sanıkları için sahte rapor düzenlediğini belirterek şunları söyledi;

“Bu hanımın ilk şöhret olduğu olay Uğur Mumcu, Ahmet Taner Kışlalı, Muammer Aksoy, Bahriye Üçok cinayetlerinde sanıkları görmeden muayene etmeden bunlar işkenceye uğramıştır ifadeleri geçersizdir diye bir adli rapor verdi.

Biz bunları 1 yıl süreyle tedavi edelim, 1 yıl sonra ifadeleri alınsın diye bir rapor verdi. Rapor nedeniyle yargılama uzadı. Bu davayı rahat rahat iki sene uzattı, Anayasa Mahkemesi yargı gecikiyor diye yeniden yargılanma kararı verdi.

Bunun gerekçelerinden birisi bu Fincancı’nın raporudur. Fakat daha vahimi bunlar bu cinayetleri kendilerine azmettirenleri açıklamak vaadinde bulundular. Bu rapora dayalı olarak ilk ifadelerinden vazgeçtiler ve bu açıklamayı yapmadılar.