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Dünya Bu nasıl bir rezillik! ABD’li general PKK için hüngür hüngür ağladı
Dünya

Bu nasıl bir rezillik! ABD’li general PKK için hüngür hüngür ağladı

Daha önce defalarca terör örgütü PKK ile birlikte çalıştıklarını söyleyen ABD’li General Myles Caggins, görev süresinin dolması nedeniyle YPG’ye daha fazla yardım edemeyeceği gerekçesiyle gözyaşlarına boğuldu.

Yeniakit Publisher
2020-09-06 16:20:00 -
Bu nasıl bir rezillik! ABD’li general PKK için hüngür hüngür ağladı

Terör örgütü DEAŞ ile mücadele bahanesiyle bölgeye gelen ancak terör örgütü PKK ve uzantılarına açıkça destek veren ABD’li General Myles Caggins, DEAŞ ile Mücadele Uluslararası Koalisyon Sözcüsü olarak atanmıştı.

Görev süresi bugün itibariyle sona eden General Myles Caggins, gazetecilerin karşısına geçecek, PKK’nın Suriye uzantısı YPG’nin Sözcüsü Mustafa Bali ile basın toplantısı düzenledi.

Görev süresinin uzatılması için resmi talepte bulunduğunu söyleyen ABD’li Caggins, söz konusu talebinin reddedildiğini belirtti.

Görevi sona erdiği için üzülen ABD’li Sözcü General Myles Caggins, terör örgütü YPG’ye daha fazla destek veremeyeceği için gözyaşlarını tutamadı.

Terör örgütü YPG, ABD’li komutana bugüne dek yaptığı yardımlar nedeniyle ödül verdi.

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