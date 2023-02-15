Bu millet yaptığınız namussuzluğu unutmaz İşte ‘Ortadan ikiye ayrıldı’ dedikleri hastane

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Çöken bina fotoğraflarıyla hastaneler yerle bir oldu haberleri ile insanları galeyana getirmeye çalışan Cumhuriyet gazetesi gibi yayın organlarının algılarına İl Sağlık Müdürü Emrah Ceviz’den yalanlama geldi.

Yeniakit Publisher
2023-02-15 14:19:00 -

Kahramanmaraş merkezli depremlerde en fazla yaralı depremzedenin transfer edildiği Mersin Şehir Hastanesinde şu ana kadar 17 binin üzerinde depremzede hastaya hizmet verilirken, hastanenin depremde hasar gördüğüne dair iddiaların da asılsız olduğu bildirildi.

Asrın felaketinin yaşandığı Kahramanmaraş depremlerinde yaraları sarmak için seferber olan şehir hastaneleri, binlerce yaralıya şifa olurken, Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi de bu yükü sırtlayan hastanelerin başında geliyor. Şu ana kadar 17 binin üzerinde depremzede hastaya hizmet verilen hastanede, poliklinik hizmetleri de deprem öncesi duruma döndü.

DEPREMDE HASAR GÖRDÜĞÜ İDDİALARI ASILSIZ

Deprem bölgesinden getirilerek Mersin Şehir Hastanesinde tedavi gören hastaları ziyaret eden İl Sağlık Müdürü Emrah Ceviz, bazı yayın organlarında hastanenin depremde zarar gördüğüne ilişkin yer alan haberlerin asılsız olduğunu söyledi. "Tüm binalarımız sağlam" diyen Ceviz, "Büyük binalar yapılırken blokların birleşme alanlarında deprem derzi boşlukları bırakılır ki, o bölgeler akordiyonlu lastik şeklinde olur. Buralar büyük binaların statiğini sağlayabilmek için esneme payıdır. Dışarıda dökülen kısım denilen yer, deprem derzlerinin dışa yansıyan alanının seramik kapaklarıdır. Statiğimizden yana hiçbir sorumuz yok. Olmasına da imkan yok. Çünkü bu hastaneler her türlü afet düşünülerek planlanmış hastanelerdir. Savaş durumu dahi olsa aşağıdaki sığınaklarımız yoğun bakım olabiliyor. Servislerimizin tamamı birinci basamak yoğun bakım olabiliyor. Birçok yoğun bakım olabilecek alanlarımız var, çünkü altyapısı buna müsait. Biz bunları dibine kadar kullanıyoruz. Bu da bizim elimizde en büyük güç" dedi.

Ceviz, servislerde yeterince yatağın bulunduğunu de belirterek, poliklinik hizmetlerinin de deprem öncesindeki gibi aynı şekilde devam ettiğini vurguladı.

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