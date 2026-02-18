Bu maçlar çok konuşulur! İşte Şampiyonlar Ligi’nde gecenin sonuçları

  • İSTANBUL
Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçları, dün gece oynanan 4 karşılaşmayla tamamlandı. Gecenin en farklı galibiyetini, sahasında İtalyan temsilcisini farklı geçen temsilimiz Galatasaray aldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde gecenin sonuçları belli oldu. Gecenin en dikkat çeken karşılaşmasında Galatasaray, Juventus’u 5-2 mağlup ederek rövanş öncesi önemli bir avantaj elde etti. Monaco deplasmanında 2-0 geriye düşen Paris Saint-Germain ise geri dönüşe imza atarak sahadan 3-2 galip ayrıldı.

Real Madrid, Benfica deplasmanında tek golle kazanırken; Borussia Dortmund da sahasında Atalanta’yı 2-0 mağlup etti. Rövanş karşılaşmaları öncesi takımlar avantajlı skorlarla sahadan ayrıldı.

İşte gecenin sonuçları

Galatasaray 5-2 Juventus

AS Monaco 2-3 Paris Saint-Germain

Benfica 0-1 Real Madrid

Borussia Dortmund 2-0 Atalanta

