Bu maçlar çok konuşulur! İşte Şampiyonlar Ligi’nde gecenin sonuçları
Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçları, dün gece oynanan 4 karşılaşmayla tamamlandı. Gecenin en farklı galibiyetini, sahasında İtalyan temsilcisini farklı geçen temsilimiz Galatasaray aldı.
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde gecenin sonuçları belli oldu. Gecenin en dikkat çeken karşılaşmasında Galatasaray, Juventus’u 5-2 mağlup ederek rövanş öncesi önemli bir avantaj elde etti. Monaco deplasmanında 2-0 geriye düşen Paris Saint-Germain ise geri dönüşe imza atarak sahadan 3-2 galip ayrıldı.
Real Madrid, Benfica deplasmanında tek golle kazanırken; Borussia Dortmund da sahasında Atalanta’yı 2-0 mağlup etti. Rövanş karşılaşmaları öncesi takımlar avantajlı skorlarla sahadan ayrıldı.
İşte gecenin sonuçları
Galatasaray 5-2 Juventus
AS Monaco 2-3 Paris Saint-Germain
Benfica 0-1 Real Madrid
Borussia Dortmund 2-0 Atalanta
Spor
İtalyan devine İstanbul’da tarihi Osmanlı tokadı! Juventus’un yıldızları Galatasaray karşısında döküldü