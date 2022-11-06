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Yerel Bu kez yaşlılar birbirine girdi! Otobüste yumruk yumruğa böyle kavga ettiler
Yerel

Bu kez yaşlılar birbirine girdi! Otobüste yumruk yumruğa böyle kavga ettiler

Kartal’da yolcu otobüsünde iki yaşlının yumruk yumruğa birbirine girdiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yeniakit Publisher
2022-11-06 16:16:00 - 2022-11-06 16:26:44
Bu kez yaşlılar birbirine girdi! Otobüste yumruk yumruğa böyle kavga ettiler

Kartal’da seyir halindeki bir otobüste iki yaşlı adam kavgaya tutuştu. Yaşlı adamların yumruk yumruğa kavgası cep telefonu kamerasına yansırken, diğer yolcuların olaya müdahale etmemesi dikkat çekti.

Olay, saat 15.00 sıralarında Kartal Uğur Mumcu’da seyir halindeki otobüste meydana geldi. İddiaya göre, yaşlı iki adam henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

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Hararetlenen tartışmada şahıslar birbirlerine yumruk savurdu. Aldığı darbe sonucu yere düşen yaşlı adamlardan birinin, elinde taşıdığı meyve dolu poşet yere savruldu.

Diğer yolcular müdahale etmedi

Öte yandan, otobüste bulunan diğer yolcuların yaşananlara müdahale etmemesi dikkat çekti. Yumruklu kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.

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