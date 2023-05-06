Bu kez şok ettiler: Fenerbahçe hazine buldu! Tahmini sezon sonu...

Eski Trabzonsporlu Alexander Sörloth, an itibarıyla Fenerbahçe yolunda! Real Sociedad'ın transfer için elini cebine atmaması, Trabzonspor forması ile harikalar oluşturan Alexander Sörloth'un, yeni rotayı Fenerbahçe olarak belirlemesine sebep olabilir!

Trabzonspor forması ile Süper Lig'de harikalar yaratan Alexander Sörloth için yeni rota Fenerbahçe olabilir! İspanyollar, başarılı forvet için son gelişmeyi duyurdular. Akşam'a göre; Real Sociedad forması ile İspanya'da iyi bir sezon geçiren Alexander Sörloth için ilginç şekilde hala transfer kararı verilemiyor!

İspanyol basınının duyurduğu gelişmeye göre Sociedad süreci ağırdan alırken, ayrıca da bütçesini çok zorlamak istemiyor.

Nihayetinde ise bu tatsız sürecin parçası olmaktan sıkılan Norveçli golcü, kariyeri için en iyi tercihi yapmak istiyor ve kendisine sunulacak projelere şans vermeyi planlıyor.

FENERBAHÇE KRİTİĞİ

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Türkiye'ye kiralık olarak gelmesini ve satın alma opsiyonunun da sözleşmeye eklenmesini özellikle gündeme taşıyan İspanyollar, Real Sociedad'ın olumsuz tavrının, Norveçli golcü için kritik açılımlara sebep olabileceğini belirtiyor.

La Liga ekibi ile sezon genelinde 41 maça çıkan Alexander Sörloth, şu ana kadar 14 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.