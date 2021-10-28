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Gündem Bu kepazeliğe 'dur' diyecek yok mu? 'Annem Ramazan'la babam Ramazan’ın karısıyla kaçtı'
Gündem

Bu kepazeliğe 'dur' diyecek yok mu? 'Annem Ramazan'la babam Ramazan’ın karısıyla kaçtı'

Toplumun değerlerini dinamitleyen TV programlarında yaşanan ahlaksızlıklara bir yenisi daha eklendi. 'Esra Erol'da' programına katılan 22 yaşındaki Ali Osman isimli kişinin anlattıkları, ekranlardaki kepazeliği bütün çıplaklığıyla gözler önüne serdi.

Yeniakit Publisher
2021-10-28 21:02:00 - 2021-10-28 21:14:12
Bu kepazeliğe 'dur' diyecek yok mu? 'Annem Ramazan'la babam Ramazan’ın karısıyla kaçtı'

 Yeniakit.com.tr 

Toplumun değerlerini dinamitlemeyi amaç edinen sözde TV programlarında yaşanan ahlaksızlıklara bir yenisi daha eklendi. "Esra Erol'da" programına katılan 22 yaşındaki Ali Osman isimli kişinin anlattıkları, ekranlardaki zıvanadan çıkmışlığı bütün çıplaklığıyla gözler önüne serdi.

RTÜK nerede?

Annesi ve babasının evi terk ettiğini söyleyerek Esra Erol ve ekibinden yardım isteyen Ali Osman’ın, "Annem yaklaşık 7 ay önce evden kaçtı. Zaten 5 yıldır bir uygulama üzerinden kaçtığı kişiyle konuşuyormuş. Annem gittikten yaklaşık 1,5 ay sonra babam da Nurcan Aydın isimli bir kadınla tanıştı. Annemin kaçtığı kişinin ismi Ramazan. Babam da işte bu Ramazan'ın karısı Nurcan'la kaçmış." şeklindeki ifadelerinin sanki normal ifadelermiş gibi milyonlara aktarılmasına tepki gösteren duyarlı izleyiciler, "RTÜK nerede? Bu programları denetleyen kimse yok mu? Böylesi kepazeliklerin millete dayatılmasına ne zaman son verilecek?" diye sorarak yetkilileri harekete geçmeye çağırdı.

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