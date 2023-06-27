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Yerel Bu kazadan sağ çıktı! Otomobil ile motosiklet çarpıştı
Yerel

Bu kazadan sağ çıktı! Otomobil ile motosiklet çarpıştı

Yeniakit Publisher
2023-06-27 14:10:00 -
Bu kazadan sağ çıktı! Otomobil ile motosiklet çarpıştı

Adıyaman’da, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Abuzer Polat idaresindeki 44 ACN 808 plakalı otomobil ile Mehmet Fırat idaresindeki 02 HA 865 plakalı motosiklet, Atatürk Bulvarı Sanayi Kavşağında çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Mehmet Fırat yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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