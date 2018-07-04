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Bu kavga büyür! Özdil'den İnce'ye gönderme: Şerefsizlik olsun diye...

Yılmaz Özdil ile Muharrem İnce arasındaki 'şerefsizlik' polemiği büyüyor. İddialarının ardından kendisine, "Şerefsiz oğlu şerefsiz" diyen İnce'ye, Özdil köşesinden cevap vermişti. Son olarak Özdil, sosyal medya hesabından iddiasını sürdürerek İnce'ye göndermede bulundu.

04 Temmuz 2018 Çarşamba 12:18
Bu kavga büyür! Özdil'den İnce'ye gönderme: Şerefsizlik olsun diye...

 yeniakit.com.tr  Sözcü yazarı Yılmaz Özdil ile CHP'nin hezimeti tadan cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce arasındaki 'şerefsizlik' polemiği git gide büyüyor. İddialarının ardından kendisine, "Şerefsiz oğlu şerefsiz" diyen İnce'ye, Özdil köşesinden cevap vermişti. Son olarak Özdil, sosyal medya hesabından iddiasını sürdürerek İnce'ye göndermede bulundu.

ÖZDİL'İN İDDİASI

Özdil Erdoğan ile İnce'nin anlaştığını, muhalefetin adayı olarak İnce'nin köpürtüleceğini ileri sürmüştü. Sonrasında AA'nın İnce'nin sözlerini yayınladığını iddia ederek, AA'nın da İnce'yi haber yapmak için anlaşmanın bir parçası olduğunu öne sürmüştü. 

"ŞEREFSİZ OĞLU ŞEREFSİZ"

Bunun üzerine İnce, bu iddiaları dile getirenlerin "şerefsiz oğlu şerefsiz" olduğunu söylemişti.

Koşun mahalle karıştı! Muharrem İnce'den Yılmaz Özdil'e sert cevap

TWİTTER'DAN GÖNDERME

Bugün sosyal medya hesabı üzerinden İnce'ye göndermede bulunan Özdil şunları yazdı:

"Sırf "şerefsiz"lik olsun diye bilgilendiriyorum... Muharrem İnce Erzurum'a gitti, bütün televizyonların topluca naklen aktarması için, sadece ve sadece kim canlı yayın yaptı, bu topluca servisi sadece kim verdi biliyor musunuz? Anadolu Ajansı. Ne güzel."

 

Haber Tarihi: 04 Temmuz 2018 Çarşamba 12:18
  1. Erzurum
  2. muharrem ince chp
  3. Yılmaz Özdil

YORUM YAZ

  • ahmet aliahmet ali1 sa önce
    İdeolojik Mitomani yalan söylemek yalana inanmak inandırmak inanmayanlara kızmak gibi bir hastalık halimidir nedir?.
  • ERDİNÇ IŞIKERDİNÇ IŞIK1 sa önce
    AK PARTİLİ OLARAK;SÖZCÜ GAZETESİNE ABONE OLMAYI.....??!!!
  • MilletMillet1 sa önce
    TRT ve Anadolu ajansı fetönün elindedir. Bu durumu KK iyi bilir. Ötekiler mal olduğu için haberleri yok . Satılmış kafir uşaklarıbu durumdan sadece sözleşmeli hainleri haberdar ederler.
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