Bu kavga büyür! Özdil'den İnce'ye gönderme: Şerefsizlik olsun diye...

yeniakit.com.tr Sözcü yazarı Yılmaz Özdil ile CHP'nin hezimeti tadan cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce arasındaki 'şerefsizlik' polemiği git gide büyüyor. İddialarının ardından kendisine, "Şerefsiz oğlu şerefsiz" diyen İnce'ye, Özdil köşesinden cevap vermişti. Son olarak Özdil, sosyal medya hesabından iddiasını sürdürerek İnce'ye göndermede bulundu.

ÖZDİL'İN İDDİASI

Özdil Erdoğan ile İnce'nin anlaştığını, muhalefetin adayı olarak İnce'nin köpürtüleceğini ileri sürmüştü. Sonrasında AA'nın İnce'nin sözlerini yayınladığını iddia ederek, AA'nın da İnce'yi haber yapmak için anlaşmanın bir parçası olduğunu öne sürmüştü.

"ŞEREFSİZ OĞLU ŞEREFSİZ"

Bunun üzerine İnce, bu iddiaları dile getirenlerin "şerefsiz oğlu şerefsiz" olduğunu söylemişti.

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TWİTTER'DAN GÖNDERME

Bugün sosyal medya hesabı üzerinden İnce'ye göndermede bulunan Özdil şunları yazdı:

"Sırf "şerefsiz"lik olsun diye bilgilendiriyorum... Muharrem İnce Erzurum'a gitti, bütün televizyonların topluca naklen aktarması için, sadece ve sadece kim canlı yayın yaptı, bu topluca servisi sadece kim verdi biliyor musunuz? Anadolu Ajansı. Ne güzel."