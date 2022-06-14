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Gündem Bu kadını durduracak biri yok mu? Esra Ezmeci'den bir iğrençlik daha
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Bu kadını durduracak biri yok mu? Esra Ezmeci'den bir iğrençlik daha

FOX TV'nin ünlü edip kamuoyuna psikolog diye pazarladığı Esra Ezmeci, sosyal medya hesabından takipçilerinden geldiğini iddia ettiği ahlak dışı mesajları cevaplayıp, yayınlamak sureti ile topluma zehir saçmaya devam ediyor. Ahlaksız Ezmeci'nin son paylaşımı, "Bu edepsizliği durduracak biri yok mu" dedirtti.

Yeniakit Publisher
2022-06-14 12:54:00 -
Bu kadını durduracak biri yok mu? Esra Ezmeci'den bir iğrençlik daha

"Fulya ile Umudun Olsun" programında psikolog olarak yer alıp, bir süre önce ayrılan Esra Ezmeci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla topluma zehir saçmaya devam ediyor.

Takipçilerinin özel hayatlarına dair itiraflar yaptığını iddia edip bu soruları yayınlayarak cevaplayan Ezmeci, sosyal medya kullanıcılarına zehir saçarken, reytring kaygısı güden haber kuruluşlarının da desteği ile topluma ahlaksızlık pompalıyor.

 

Ezmeci'nin son paylaşımı "yok artık" dedirtti.

Ezmeci'ye bir takipçisinden "Kaynanam kocamın yanında beni dudağımdan öptü ne yapacağım eşim bir şey demedi" şeklinde iğrenç bir mesaj geldi. Ezmeci ise söz konusu iğrenç mesajı utanmadan takipçileriyle paylaştı.

 

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