Bu kadarına pes! Oda TV, Ateist tacizci Celal Şengör'ü böyle aklamaya çalıştı

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Dışkısını yediğini itiraf ederek mide bulandıran ve daha birçok skandalla gündemden düşmeyen ateist profesör Celal Şengör, bu kez de bir kadın öğrencisini taciz ettiğini söyledi. Şengör, öğrencisinin eteğini kaldırıp tokat attığını meziyetmiş gibi anlattı. Bir yayında konuşan Şengör, Celal Şengör, "O kadar kızdırdı ki, Saniye'nin eteğini kaldırdım. Kıçına bir tokat attım. Bu dehşete düştü." diyerek izleyenleri de dehşete düşürdü!..

Celal Şengör'ün rezil sözlerinin ardından sosyal medya ayağa kalktı.

Oda TV aklamaya kalkıştı

Ancak Şengör'ü savunmaya çalışanlar da oldu. Sözcü'de köşe karalayan Soner Yalçın'ın operasyonel haber sitesi Oda TV'de, Şengör'le ilgili mide bulandıran bir yazı kaleme alındı. Yazıda tacize uğrayan asistanın genç değil, 1977 doğumlu olduğu belirtilerek taciz skandalı aklanmaya çalışıldı!..

Hürrem Elmasçı imzalı yazının ilgili bölümü şu şekilde:

Celal Şengör’ün, “eteğini kaldırdım ve...” diye başlayan konuşmasındaki öğrenci kız kim?

Utancımdan açıklamayı yazamıyorum.

Hani aklınıza 17-18 yaşında yeni fakülteye girmiş bir genç kız da gelmesin...

Otuzlu yaşlarında bir asistan bu kızımız.

Adı: Saniye Güven.