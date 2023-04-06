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Dünya Bu kadar da olmaz! Tuvaletin duvarını delerek yapmışlar
Dünya

Bu kadar da olmaz! Tuvaletin duvarını delerek yapmışlar

Yeniakit Publisher
2023-04-06 11:45:00 -
Bu kadar da olmaz! Tuvaletin duvarını delerek yapmışlar

Hırsızlardan akıl almaz yöntem. Tuvalet duvarını delen hırsızlar 500 bin dolar değerinde mal çaldı.

ABD'nin Washington eyaletinin Lynnwood şehrindeki bir alışveriş merkezinde Apple mağazasının bitişiğindeki kahve dükkanındaki tuvaletin duvarını delen hırsızlar, 500 bin dolar değerinde mal çaldı.

ABD'nin Washington eyaletinin Lynnwood şehrinde bir alışveriş merkezinde hırsızlar, Apple mağazasının bitişiğindeki kahve dükkanındaki tuvaletin duvarını deldi. Lynnwood Polisinden yapılan açıklamada, olayın yerel saatle 19.00- 20.00 saatleri arasında gerçekleştirildiği ve yaklaşık 436 iPhone ve belirsiz miktarda diğer Apple elektroniği dahil olmak üzere 500 bin dolar değerinde malın çalındığı belirtildi. Apple mağazası çalışanları, olayı ertesi sabah işe geldiklerinde iPhone'lardan oluşan bir duvarın tamamının gitmiş olduğunu gördüklerinde farkettiklerini söyledi.

Seattle Coffee Gear CEO'su Mike Atkinson, hırsızların perakendecinin Alderwood Mall konumuna girdiğini ve Apple mağazasına erişmek için tuvaletin duvarında bir delik açtıklarını söyledi.

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