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Yaşam Bu kadar da olmaz! Leylekleri vurdular
Yaşam

Bu kadar da olmaz! Leylekleri vurdular

Yeniakit Publisher
2024-04-03 16:29:00 -

Milleyha Sulak Alanı’na yakın bir noktada iki leyleğin silahla vurulduğu ortaya çıktı.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde kuş cenneti olarak bilinen Milleyha Sulak Alanı’na yakın bir noktada 2 leylek silahla vurulmuş halde bulundu.

Arap ve Afrika ülkelerinden yola çıkıp, kuzeye göç eden leyleklerin Türkiye'ye giriş noktası olan Hatay’da binlercesi görülmeye başlanmıştı. Leyleklerin göç yolculuğu adeta görsel şölen oluştururken, Samandağ ilçesinde istenmeyen bir manzarayla karşılaşıldı. Kuş cenneti olarak bilinen Milleyha Sulak Alanı’na yakın bir noktada 2 leylek, av tüfeğiyle vurulmuş halde bulundu.

Kuş Gözlemcisi Alican Gümüş, bölgeden silah seslerinin zaman zaman geldiğine değinerek, “Bugün Milleyha Sulak Alanı’nda kuş gözlemi yaparken 2 tane leyleğin hareketsiz bir şekilde yerde yattığını gördük. Kuşun yanına gittiğimiz zaman kuşun av tüfeğiyle vurulmuş olduğunu fark ettik. Daha önce oradan silah sesleri geliyordu, daha önce birkaç kez uyarılarımız olmuştu. Sürekli ses geldiğini söylüyorduk. Şu an bir av yasağı var, yasak olmasa da bu hayvanlara zarar verilmemesi gerekmektedir” dedi.

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