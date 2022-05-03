  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Namussuzluğun bu kadarına da pes!

O ilçemizde örnek bayramlaşma! 1 kilometrelik kuyruk oluştu

Sözcü bu rezilliği de yaptı! Yılmaz Özdil'den mafya babasına teşekkür

Böyle ahlaksızlar işte! CHP'ye gıkı çıkmayan İsmail Saymaz, AK Parti'yi algı operasyonuyla hedef aldı

Ali Erbaş'tan Ramazan Bayramı mesajı: Tatil olarak görmeyin

Kafayı yediler! 'Gezi davasında ceza alanları hutbede niye anmadınız?'

Mücella Yapıcı dün ağladı! Bugün de ailesi ajitasyon yaptı

Ezidi liderden dikkat çeken terör örgütü PKK açıklaması

Başıboş köpek Ramazan Bayramı öncesi mahalleye dehşeti yaşattı! 5 yaşındaki küçük kız ölümden döndü

Türkiye'yi hedef alan 'Aptal Komedyen'den 'kurnaz' geri vites! Zelensky, yine Yunanistan'a yaranmaya çalıştı
Yerel Bu kaçıncı hasret
Yerel

Bu kaçıncı hasret

Süresiz nafaka mağdurları, çocuk haczi ile çocuklarını görmek zorunda kalan ebeveynler ve 6284 kadının sözlü beyanı ile iftiraya uğrayarak hapse atılan, evinden uzaklaştırılan erkekler bu bayramda da hem çocuklarından hem de sevdiklerinden ayrı kaldı.

Yeniakit Publisher
2022-05-03 09:03:00 -
Bu kaçıncı hasret

 Resul Ekrem Şahan  Ankara 

Bu haldeki mağdurların durumunu Yeni Akit'e anlatan Aile Mağdur Hakları Platformu Kurucu Başkanı İlhan Ergincan, “Giderilemeyen süresiz nafaka sorunlarından dolayı aile yapımız zayıflamakta, evlilikler her yıl azalmakta ve boşanmalar artmaktadır. Aile bakanları değişiyor. Ama sorunlar bir türlü çözülmüyor. Hükümetimiz maalesef çocuklarımıza bir ebeveyninden uzak bayramlar yaşatmaya devam ediyor. Süresiz nafaka sorununu çözmeyerek yuvaların dağılmasını izliyor. Ödeme gücü olmayan, işsiz olan ve bu yüzden ayrılığa düşmüş, terk edilmiş nafaka mağdurunun bir de tazyik hapsi ile cezalandırılması katmerli adaletsizliktir. Anne-babasından uzak tuttuğunuz çocuklara ‘bayram’ bayram değildir. Yas tutan bir çocuğun gözyaşının hesabını ahirette veremezsiniz” dedi.

 Çocukları hasret bıraktınız!

Ergincan, “Bu zulmü gidermeyenler, evlatlarına sarılıp, kokusunu içine çekerken, bayramlarını birlikte kutlarken, onlara bayramlık harçlıklar verirken nafaka hapsinden, çocuk icrasından, 6284 kadının sözlü iftira beyanında dolayı evinden uzaklaştırılan babaları, evlatlarına ve sevdiklerine hasret bırakanların günahına ortaktır. Velayeti elinde bulunduran pek çok annenin ihtirasları ve intikam duygularından dolayı çocukların babadan ayrı bayram geçirdiği, 3 aydan sonrası haram olan süresiz nafakanın peşinde koşan haramzadeliğin alıp yürüdüğü düzende, 6284 kadının sözlü beyanını iftira atarak kullanan sözde kadınlar, siz de  bunun hesabını ahirette veremeyeceksiniz” tepkisini gösterdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay