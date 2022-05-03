Bu kaçıncı hasret

Resul Ekrem Şahan Ankara

Bu haldeki mağdurların durumunu Yeni Akit'e anlatan Aile Mağdur Hakları Platformu Kurucu Başkanı İlhan Ergincan, “Giderilemeyen süresiz nafaka sorunlarından dolayı aile yapımız zayıflamakta, evlilikler her yıl azalmakta ve boşanmalar artmaktadır. Aile bakanları değişiyor. Ama sorunlar bir türlü çözülmüyor. Hükümetimiz maalesef çocuklarımıza bir ebeveyninden uzak bayramlar yaşatmaya devam ediyor. Süresiz nafaka sorununu çözmeyerek yuvaların dağılmasını izliyor. Ödeme gücü olmayan, işsiz olan ve bu yüzden ayrılığa düşmüş, terk edilmiş nafaka mağdurunun bir de tazyik hapsi ile cezalandırılması katmerli adaletsizliktir. Anne-babasından uzak tuttuğunuz çocuklara ‘bayram’ bayram değildir. Yas tutan bir çocuğun gözyaşının hesabını ahirette veremezsiniz” dedi.

Çocukları hasret bıraktınız!

Ergincan, “Bu zulmü gidermeyenler, evlatlarına sarılıp, kokusunu içine çekerken, bayramlarını birlikte kutlarken, onlara bayramlık harçlıklar verirken nafaka hapsinden, çocuk icrasından, 6284 kadının sözlü iftira beyanında dolayı evinden uzaklaştırılan babaları, evlatlarına ve sevdiklerine hasret bırakanların günahına ortaktır. Velayeti elinde bulunduran pek çok annenin ihtirasları ve intikam duygularından dolayı çocukların babadan ayrı bayram geçirdiği, 3 aydan sonrası haram olan süresiz nafakanın peşinde koşan haramzadeliğin alıp yürüdüğü düzende, 6284 kadının sözlü beyanını iftira atarak kullanan sözde kadınlar, siz de bunun hesabını ahirette veremeyeceksiniz” tepkisini gösterdi.