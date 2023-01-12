Bu iddia ortalığı birbirine katacak! Flaş transfer hamlesi...

Ara transfer döneminin açılmasıyla birlikte takımlar, kadrolarını güçlendirmek için harekete geçti. Spor Toto 1. Lig'de liderlik koltuğunda bulunan Eyüpspor, Westerlo'dan Halil Akbunar transferini gerçekleştirerek dikkatleri üzerine çekmişti. Gelecek sezon Süper Lig'de yer alma hesapları yapan İstanbul ekibinin başkanı Murat Özkaya'nın İspanya La Liga devi Real Madrid'in dünyaca ünlü yıldızı Luka Modric ile görüştüğü ortaya çıktı.

2022/23 sezonunda İkinci Transfer ve Tescil Dönemi resmen başladı. 8 Şubat Çarşamba günü sona erecek olan dönemin ilk bombası patlıyor. Kadrosunu güçlendirmek isteyen kulüpler, birçok yıldız futbolcuyu takımlarına katmak için harekete geçmişti. Spor Toto 1. Lig ekibi Eyüpspor da ilk transferini Westerlo'dan Halil Akbunar'ı transfer ederek gerçekleştirmişti.

Adı birçok Süper Lig kulübüyle anılan Halil Akbunar'ı transfer ederek dikkatleri üzerine çeken Eyüpspor'un büyük bir hamleyi daha gerçekleştirmek üzere olduğu ortaya çıktı.

Gelecek sezon hedefini Süper Lig olarak belirleyen İstanbul ekibi, Hırvatistan Milli Takımı ile 2022 FIFA Dünya Kupası'nda 3'üncü olan ve 10 yıldır İspanya La Liga devi Real Madrid'in formasını terleten Luka Modric'i gündemine aldığı öğrenildi.

Fanatik'in haberine göre; Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya, dünyaca ünlü yıldızla bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Eyüpspor'un projesi hakkında Modric'e bilgi veren Özkaya'nın başarılı futbolcuya teklifini sunduğu kaydedildi.

Real Madrid ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Modric'in ise gelen teklifleri henüz değerlendirmeye almadığı ifade edildi. Bu sezon Real Madrid formasıyla 21 resmi maça çıkan 37 yaşındaki Luka Modric, 5 gol - 2 asistlik bir performans sergiledi.