Bu hatayı hepimiz yapıyoruz! Çorba içtikten sonra...

Güçlü bağışıklığın hayati önem taşıdığını belirten Medicana Bursa Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Veysel Ciğerli, Ramazan ayının sağlıklı beslenme kurallarına uyularak geçirilmesi gerektiğini söyledi. Ciğerli, "Hayatımızın her döneminde sağlıklı, yeterli ve dengeli beslenme yaşamımız için önemli. Özellikle iftar sofralarında hızlı yemek yerine 15-20 dakika boyunca yemeğimizi zamana yayarak tüketmenin doygunluk hissini anlamamıza yardımcı olacaktır. Sindirimi kolaylaştırmak açısından yemek yerken acele edilmemeli, yemekler yavaş tüketilmelidir. Çorba, mideyi rahatlatacağından oruç tutan sağlıklı kişiler için iftar sofrasının vazgeçilmezi olmalıdır. Orucunuzu yarım bardak su ve arkasından çorba ile açabilirsiniz. Ana yemeğe geçmeden önce de 10-15 dakika dinlenilmelidir” dedi.

Diyetisyen Ciğerli, yemeklerin pişirilme usulü ve iftar sonrası öğünler konusunda da şu önerilerde bulundu:

“Yemekleri kızartma değil, fırın, ızgara ve haşlama yöntemi ile yaptığınızda sindirim probleminiz olmayacaktır. Böylece Ramazan boyunca kilo artışınızı engellemiş olacaksınız. Tokluk hissimizi artırmak açısından tam tahıllı ekmek, bulgur pilavı, kepekli makarnaları karbonhidrat hakkımız yerine kullanabiliriz. Ramazan’ın olmazsa olmazlarının başında ise pide ve güllaç tatlısı gelmektedir. Bu besinleri tabii ki de tüketeceğiz ancak porsiyon kontrolüne ve zamanına dikkat etmemiz gerekmektedir. Bu arada orucumuzu açtıktan yaklaşık 2- 2,5 saat sonra bir porsiyon meyve ve yanında tüketeceğimiz yoğurt/ayran ile sağlıklı ara öğünümüzü yaparak kan şekerimizi dengeleyebiliriz.”