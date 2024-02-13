Bu hamle İmamoğlu’nu terletir CHP'den istifa eden Gürsel Tekin İBB adayı oldu
CHP'de yaşananlara adeta isyan ederek istifa ettiğini duyuran Gürsel Tekin, bağımsız olarak İBB adayı olacak.
CHP'de İstanbul adaylarının belirlenmesiyle birlikte yeni bir kriz patlak verdi.
Yapılan birçok ankette birinci sırada çıkmasına rağmen Gürsel Tekin aday gösterilmedi.
Parti içinde yaşanan kirli pazarlıklar nedeniyle aday gösterilmeyen Gürsel Tekin, zehir zemberek bir açıklamayla CHP'den istifa ettiğini duyurdu.
Gürsel Tekin'in yol haritası da belli oldu.
Ensonhaber'in edindiği bilgilere göre; Gürsel Tekin, bağımsız İBB adayı olarak seçmenin karşısına çıkacak.
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Doğu ve Güneydoğulu seçmenlerde büyük karşılığı bulunan Gürsel Tekin'in aday olması Ekrem İmamoğlu cephesinde büyük endişeye neden oldu.