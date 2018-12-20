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Bu halini unutun! İşte imajını değiştiren Melih Gökçek'in yeni görüntüsü

Gözlük takmayı bıraktığını duyuran Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, yeni imajını sosyal medyadan paylaştı.

20 Aralık 2018 Perşembe 14:00
Bu halini unutun! İşte imajını değiştiren Melih Gökçek'in yeni görüntüsü

Son dönemlerde siyaset arenasının adından en çok söz ettiren isimleri arasında yer alan Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, sosyal medya hesabından yeni imajını paylaştı.

"Artık beni gözlüksüz göreceksiniz"

Herkesin gözlüklü olarak tanıdığı Gökçek sürpriz bir karara imza atarak gözlük takmayı bıraktığını duyurdu. Gözlüksüz fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Gökçek, "Artık beni gözlüksüz göreceksiniz" notunu düştü.

İşte Melih Gökçek'in yeni imajı;

Günün Özeti

Haber Tarihi: 20 Aralık 2018 Perşembe 14:00
  1. AK Parti
  2. Ankara
  3. Melih Gökçek

YORUM YAZ

  • çetinçetin46 dk önce
    Çok saçma olmuş haberiniz efendim...
  • MuzafferMuzaffer53 dk önce
    şu haberi yapmaya hiç erinmediniz mi?
  • Yunus 16 Yunus 16 1 sa önce
    NE OLDU? KATARAKT MI OLDU? YAŞLANDIKÇA GENÇLEŞİYOR MU?
  • ToprakToprak1 sa önce
    Ne kıymetli bir haber ..
  • melih53melih531 sa önce
    gözlük olumsuz algı yarattığı bilinen gerçekti..akıllı bir girişim..yakışmış başkana..

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