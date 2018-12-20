Bu halini unutun! İşte imajını değiştiren Melih Gökçek'in yeni görüntüsü

Son dönemlerde siyaset arenasının adından en çok söz ettiren isimleri arasında yer alan Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, sosyal medya hesabından yeni imajını paylaştı.

"Artık beni gözlüksüz göreceksiniz"

Herkesin gözlüklü olarak tanıdığı Gökçek sürpriz bir karara imza atarak gözlük takmayı bıraktığını duyurdu. Gözlüksüz fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Gökçek, "Artık beni gözlüksüz göreceksiniz" notunu düştü.

İşte Melih Gökçek'in yeni imajı;