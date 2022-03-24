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Spor Bu hafta Süper Lig'de maç var mı? Süper Lig maçları ne zaman hangi gün?
Spor

Bu hafta Süper Lig'de maç var mı? Süper Lig maçları ne zaman hangi gün?

Süper Lig 31.hafta maçları | Futbolseverler 25-28 Mart tarihlerinde Süper Lig'de maç olup olmadığını araştırmaya başladı. Bu hafta Süper Lig'de maç yok mu neden?

Yeniakit Publisher
2022-03-24 15:17:00 -
Bu hafta Süper Lig'de maç var mı? Süper Lig maçları ne zaman hangi gün?

Futbolseverler bu hafta sonu Süper Lig ve 1.Lig'de hangi maçların oynanacağını araştırıyor. 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı final maçında Türkiye deplasmanda Portekiz ile karşılaşacak. Avrupa Elemeleri maçları sebebiyle Süper Lig ve 1.Lig maçlarına bir hafta ara verildi. Liglerde heyecan 2 Nisan Cumartesi günü başlayacak.

Bu hafta Süper Lig'de maç var mı? Süper Lig maçları ne zaman hangi gün?

Süper Lig

31.hafta

2 Nisan Cumartesi:

13.30 GZT Giresunspor- Demir Grup Sivasspor

16.00 Altay-Fraport TAV Antalyaspor

16.00 Yukatel Kayserispor- Fenerbahçe

20.30 Galatasaray-Vavacars Fatih Karagümrük

3 Nisan Pazar:

13.30 Kasımpaşa-Gaziantep

16.00 İttifak Holding Konyaspor-Göztepe

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Çaykur Rizespor

20.30 Trabzonspor-Beşiktaş

4 Nisan Pazartesi:

20.30 Medipol Başakşehir-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor

20.30 Atakaş Hatayspor-Adana Demirspor

32. hafta:

8 Nisan Cuma:

20.30 Gaziantep FK-Trabzonspor

9 Nisan Cumartesi:

13.30 Vavacars Fatih Karagümrük-Kasımpaşa

16.00 Çaykur Rizespor-İttifak Holding Konyaspor

16.00 Göztepe-Yukatel Kayserispor

20.30 Beşiktaş-Aytemiz Alanyaspor

10 Nisan Pazar:

13.30 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-GZT Giresunspor

16.00 Demir Grup Sivasspor-Medipol Başakşehir

16.00 Adana Demirspor-Altay

20.30 Fenerbahçe-Galatasaray

11 Nisan Pazartesi:

20.30 Fraport TAV Antalyaspor-Atakaş Hatayspor

1.Lig

30. hafta

1 Nisan Cuma:

20.00 Tuzlaspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor

2 Nisan Cumartesi:

13.30 Beypiliç Boluspor-Manisa FK

13.30 Ankara Keçiörengücü-Bursaspor

16.00 İstanbulspor-Gençlerbirliği

20.30 Yılport Samsunspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor

3 Nisan Pazar:

13.30 Kocaelispor-Altaş Denizlispor

16.00 Balıkesirspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor

20.30 MKE Ankaragücü-Eyüpspor

20.30 Altınordu-Adanaspor

31. hafta

9 Nisan Cumartesi:

13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Beypiliç Boluspor

13.30 Bereket Sigorta Ümraniyespor-MKE Ankaragücü

16.00 Gençlerbirliği-Ankara Keçiörengücü

20.30 Adanaspor-Balıkesirspor

10 Nisan Pazar:

13.30 Manisa FK-Yılport Samsunspor

16.00 Altaş Denizlispor-Tuzlaspor

16.00 NasaDoge Menemenspor-İstanbulspor

20.30 Bursaspor-Kocaelispor

11 Nisan Pazartesi:

20.30 Eyüpspor-Altınordu

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