Bu hafta Süper Lig'de maç var mı? Süper Lig maçları ne zaman hangi gün?
Süper Lig 31.hafta maçları | Futbolseverler 25-28 Mart tarihlerinde Süper Lig'de maç olup olmadığını araştırmaya başladı. Bu hafta Süper Lig'de maç yok mu neden?
Futbolseverler bu hafta sonu Süper Lig ve 1.Lig'de hangi maçların oynanacağını araştırıyor. 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı final maçında Türkiye deplasmanda Portekiz ile karşılaşacak. Avrupa Elemeleri maçları sebebiyle Süper Lig ve 1.Lig maçlarına bir hafta ara verildi. Liglerde heyecan 2 Nisan Cumartesi günü başlayacak.
Bu hafta Süper Lig'de maç var mı? Süper Lig maçları ne zaman hangi gün?
Süper Lig
31.hafta
2 Nisan Cumartesi:
13.30 GZT Giresunspor- Demir Grup Sivasspor
16.00 Altay-Fraport TAV Antalyaspor
16.00 Yukatel Kayserispor- Fenerbahçe
20.30 Galatasaray-Vavacars Fatih Karagümrük
3 Nisan Pazar:
13.30 Kasımpaşa-Gaziantep
16.00 İttifak Holding Konyaspor-Göztepe
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Çaykur Rizespor
20.30 Trabzonspor-Beşiktaş
4 Nisan Pazartesi:
20.30 Medipol Başakşehir-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor
20.30 Atakaş Hatayspor-Adana Demirspor
32. hafta:
8 Nisan Cuma:
20.30 Gaziantep FK-Trabzonspor
9 Nisan Cumartesi:
13.30 Vavacars Fatih Karagümrük-Kasımpaşa
16.00 Çaykur Rizespor-İttifak Holding Konyaspor
16.00 Göztepe-Yukatel Kayserispor
20.30 Beşiktaş-Aytemiz Alanyaspor
10 Nisan Pazar:
13.30 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-GZT Giresunspor
16.00 Demir Grup Sivasspor-Medipol Başakşehir
16.00 Adana Demirspor-Altay
20.30 Fenerbahçe-Galatasaray
11 Nisan Pazartesi:
20.30 Fraport TAV Antalyaspor-Atakaş Hatayspor
1.Lig
30. hafta
1 Nisan Cuma:
20.00 Tuzlaspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor
2 Nisan Cumartesi:
13.30 Beypiliç Boluspor-Manisa FK
13.30 Ankara Keçiörengücü-Bursaspor
16.00 İstanbulspor-Gençlerbirliği
20.30 Yılport Samsunspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor
3 Nisan Pazar:
13.30 Kocaelispor-Altaş Denizlispor
16.00 Balıkesirspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor
20.30 MKE Ankaragücü-Eyüpspor
20.30 Altınordu-Adanaspor
31. hafta
9 Nisan Cumartesi:
13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Beypiliç Boluspor
13.30 Bereket Sigorta Ümraniyespor-MKE Ankaragücü
16.00 Gençlerbirliği-Ankara Keçiörengücü
20.30 Adanaspor-Balıkesirspor
10 Nisan Pazar:
13.30 Manisa FK-Yılport Samsunspor
16.00 Altaş Denizlispor-Tuzlaspor
16.00 NasaDoge Menemenspor-İstanbulspor
20.30 Bursaspor-Kocaelispor
11 Nisan Pazartesi:
20.30 Eyüpspor-Altınordu