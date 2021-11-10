Bu hafta maçlar var mı? Süper Lig bu haftaki maçları ne zaman saat kaçta?
Süper Lig 13.hafta ne zaman? Süper Lig’de 13.haftanın ne zaman oynanıp oynanmayacağı merak ediliyor. Bu hafta Süper Lig maçları var mı? Süper Lig maçları hangi gün? Bu hafta neden Süper Lig maçı yok?
Süper Lig’de 12.hafta 7 Kasım Pazar akşamı oynanan maçlarla tamamlandı. Futbolseverler 13.haftanın programını araştırmaya başladı. Peki, bu hafta maçlar oynanacak mı?
Bu hafta maçlar var mı? Süper Lig bu haftaki maçları ne zaman saat kaçta?
2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Türkiye, Cebelitarık ve Karabağ ile karşı karşıya gelecek. Milli maçlar sebebiyle profesyonel liglere bir hafta ara verildi. Süper Lig'de 13.hafta 20 Kasım Cumartesi günü oynanacak maçlarla başlayacak.
Süper Lig 13.hafta
20 Kasım Cumartesi
13:30 ATAKAŞ HATAYSPOR-FRAPORT TAV ANTALYASPOR
16:00 GZT GİRESUNSPOR-ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR
16:00 MEDİPOL BAŞAKŞEHİR-DEMİR GRUP SİVASSPOR
19:00 AYTEMİZ ALANYASPOR-BEŞİKTAŞ
21 Kasım Pazar
13:30 KASIMPAŞA-VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK
16:00 İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR-ÇAYKUR RİZESPOR
16:00 ALTAY-ADANA DEMİRSPOR
19:00 GALATASARAY-FENERBAHÇE
22 Kasım Pazartesi
20:00 TRABZONSPOR-GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ
20:00 YUKATEL KAYSERİSPOR-GÖZTEPE