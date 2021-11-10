Bu hafta maçlar var mı? Süper Lig bu haftaki maçları ne zaman saat kaçta?

Süper Lig 13.hafta ne zaman? Süper Lig’de 13.haftanın ne zaman oynanıp oynanmayacağı merak ediliyor. Bu hafta Süper Lig maçları var mı? Süper Lig maçları hangi gün? Bu hafta neden Süper Lig maçı yok?