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Gündem Bu hafta Kabine Toplantısı ne zaman? Yeni kısıtlamalar gelecek mi?
Gündem

Bu hafta Kabine Toplantısı ne zaman? Yeni kısıtlamalar gelecek mi?

Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan kararların görüşüldüğü Kabine Toplantısı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bu hafta Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı ne zaman, hangi gün? Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak?

Yeniakit Publisher
2020-12-21 20:45:00 -
Bu hafta Kabine Toplantısı ne zaman? Yeni kısıtlamalar gelecek mi?

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı merakla bekleniyor. Yapılan son toplantı ile birlikte alınan kararlar kamuoyuna duyurulmuş, öte yandan yeni yasakların gelip gelmeyeceği ise araştırılır hale gelmişti. Bu hafta Kabine Toplantısı'nın hangi gün toplanacağı ve yeni kararların duyurulup duyurulmayacağı merak ediliyor. İşte ayrıntılar...

Bu hafta Kabine Toplantısı ne zaman?

Kabine Toplantısı ile ilgili resmi bir açıklama henüz gelmedi. Açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde olacaktır.

Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı için henüz resmi bir açıklama yok. Yeni yasakların gelip gelmeyeceği Kabine toplantısı sonrası belli olacak.

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