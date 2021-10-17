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Yaşam Bu hafta hava nasıl olacak? Bu hafta yağmur var mı?
Yaşam

Bu hafta hava nasıl olacak? Bu hafta yağmur var mı?

İstanbul hava durumu | Yeni hafta öncesinde pek çok kişi havanın nasıl olacağını araştırıyor. Peki, bu hafta hava yağışlı mı? Havalar soğuyacak mı?

Yeniakit Publisher
2021-10-17 23:39:00 -
Bu hafta hava nasıl olacak? Bu hafta yağmur var mı?

Geride bıraktığımız hafta pek çok şehirde yağışlı geçti. Yeni haftada nasıl bir havanın hakim olacağı merak ediliyor. 5 günlük hava tahmini İstanbul

Bu hafta hava nasıl olacak? Bu hafta yağmur var mı?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, 18 Ekim Pazartesi günü ülke geneli parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.

Marmara'nın doğusu, Karadeniz, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Kütahya ve Kilis çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanaklı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Karadeniz kıyılarında yerel olarak kuvvetli olması öngörülüyor.

ANKARA

İSTANBUL

İZMİR

ANTALYA

TRABZON

VAN

DİYARBAKIR

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