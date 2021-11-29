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Spor Bu hafta hangi maçlar var? Süper Lig 15. hafta maç programı maç saatleri
Spor

Bu hafta hangi maçlar var? Süper Lig 15. hafta maç programı maç saatleri

15.hafta maçları | Süper Lig’de 15.hafta maçlarının ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Peki, bu hafta Cuma günü maç var mı? Süper Lig 15.hafta programı

Yeniakit Publisher
2021-11-29 10:10:00 -
Bu hafta hangi maçlar var? Süper Lig 15. hafta maç programı maç saatleri

Süper Lig’de heyecan tüm hızıyla sürüyor. Futbolseverler 15.hafta maçlarının ne zaman oynanacağını araştırmaya başladı. Peki, bu hafta maçlar Cuma günü mü başlıyor? Süper Lig 15.hafta fikstürü

Bu hafta hangi maçlar var? Süper Lig 15. hafta maç programı maç saatleri

3 Aralık Cuma

20:00 Kasımpaşa-Beşiktaş

4 Aralık Cumartesi

13:30 Aytemiz Alanyaspor-Demir Grup Sivasspor

16:00 Trabzonspor -Adana Demirspor

19:00 Galatasaray-Altay

5 Kasım Pazar

13:30 Yukatel Kayserispor-Fraport Tav Antalyaspor

16:00 GZT Giresunspor-Vavacars Fatih Karagümrük

16:00 Atakaş Hatayspor-Medipol Başakşehir Fk

19:00 Fenerbahçe-Çaykur Rizespor

6 Aralık Pazartesi

20:00 İttifak Holding Konyaspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor

20:00 Göztepe-Gaziantep FK

 

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