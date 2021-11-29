Bu hafta hangi maçlar var? Süper Lig 15. hafta maç programı maç saatleri
15.hafta maçları | Süper Lig’de 15.hafta maçlarının ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Peki, bu hafta Cuma günü maç var mı? Süper Lig 15.hafta programı
Süper Lig’de heyecan tüm hızıyla sürüyor. Futbolseverler 15.hafta maçlarının ne zaman oynanacağını araştırmaya başladı. Peki, bu hafta maçlar Cuma günü mü başlıyor? Süper Lig 15.hafta fikstürü
Bu hafta hangi maçlar var? Süper Lig 15. hafta maç programı maç saatleri
3 Aralık Cuma
20:00 Kasımpaşa-Beşiktaş
4 Aralık Cumartesi
13:30 Aytemiz Alanyaspor-Demir Grup Sivasspor
16:00 Trabzonspor -Adana Demirspor
19:00 Galatasaray-Altay
5 Kasım Pazar
13:30 Yukatel Kayserispor-Fraport Tav Antalyaspor
16:00 GZT Giresunspor-Vavacars Fatih Karagümrük
16:00 Atakaş Hatayspor-Medipol Başakşehir Fk
19:00 Fenerbahçe-Çaykur Rizespor
6 Aralık Pazartesi
20:00 İttifak Holding Konyaspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor
20:00 Göztepe-Gaziantep FK