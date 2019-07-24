Bu gurur Anadolu’ya yeter

Türkiye’de üretime başladığı 1983 yılından bu yana birçok başarılı projeye imzasını atan Anadolu Isuzu, fabrikasında düzenlediği törenle 170 bininci aracını üretim bandından indirdi. Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan, “Anadolu Grubu olarak, Japon iş ortağımız Isuzu ile 36 yıl önce çıktığımız yolculukta 170 bininci aracımızı üretim bandından indirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bugünün bir diğer önemi de banttan indirdiğimiz otobüsümüzün yurt dışına ihraç edilecek olması. 1994 yılından beri ihracat yapıyoruz ve bu araçla birlikte 17 bininci aracımızı yurt dışına ihraç edeceğimizi hepinize müjdelemek istiyorum” dedi. Anadolu Isuzu Genel Müdürü Tuğrul Arıkan ise “Her ülkeye göre farklı spesifikasyonlarda araç yapabilen, hızlı çevik ve ustalığı, birikimi yüksek dünya çapında bir ekip ve fabrikayız artık” diye konuştu.