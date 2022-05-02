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Yerel Bu görüntüler ‘90’larda değil, 2022’de çekildi!
Yerel

Bu görüntüler ‘90’larda değil, 2022’de çekildi!

İBB’nin iş bilmezliği vatandaşları mağdur etmeyi sürdürüyor. Ihlamurkuyu Mezarlığı'nı ziyaret eden vatandaşlar İSKİ'nin sorumluluk alanındaki mezarlıktaki çeşmelerden su akmadığını görünce şaşırdı. Bölgeye getirilen tankerden su almak isteyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu.

Yeniakit Publisher
2022-05-02 08:40:00 - 2022-05-02 08:40:27
Bu görüntüler ‘90’larda değil, 2022’de çekildi!

Arefe gününde Ümraniye ilçesindeki Ihlamurkuyu Mezarlığı'nı ziyaret eden vatandaşlar, dua edip Kur'an-ı Kerim okudu.

Yakınlarının kabrine su dökmek isteyen vatandaşlar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı İSKİ'nin sorumluluk alanındaki mezarlıktaki çeşmelerden su akmamasına tepki gösterdi.

Daha sonra kabir ziyaretine gelen vatandaşlar için mezarlığa su tankeri gönderildi. Ziyaretçiler, tankerin önünde bidonlarına su almak için sıraya girdi.

Mezarlıkta bulunan bir vatandaş, çeşmedeki suların akmaması nedeniyle perişan olduklarını belirterek, "Daha önceden de çeşmeden su akmaması sorunuyla karşılaştık. Bu soruna neden kimse çözüm bulmuyor anlamıyorum. Üç, beş çeşme geçici açılıyor ve sonra yine kapanıyor." dedi.

Bir sosyal medya kullanıcısı da Ihlamurkuyu Mezarlığı'nda su akmayan çeşme başından fotoğraf paylaşıp, "Arife günü İstanbul Ihlamurkuyu Mezarlığı, mezar sulamak için çeşmeler kesik. Bu anda olur mu bu." yazarak tepki gösterdi.

Öte yandan, şikayetlerden bir süre sonra mezarlıktaki çeşmelerden su akmaya başladığı öğrenildi.

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