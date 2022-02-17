Bu görev sana düşmemeliydi! 2022’nin 'Güven Erkaya' versiyonu

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlı, muhalefet partilerinin bir araya geldiği ortak masaya ilişkin yaptığı açıklamada "O masa 28 Şubat değildir. Umudun ve çözümün adresidir" ifadelerini kullanmıştı.

Yeniakit Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, Akit Tv'de ekranlara gelen Manşetlerin Dili programında, 6 partinin bir araya geldiği ortak masayı değerlendirdi.

Karahasanoğlu, Saadet liderine dikkat çeken bir çağrıda bulundu.

İşte o sözler:

Temel abiye buradan bir çağrıda bulunayım. Bu söylediği sözlere samimi bir şekilde inanıyorsa çıksın karşımıza bize de izah etsin. By-pass edildiğini söylediği Meclis’te çoğunluk Saadet Partisi’nde mi? AK Parti, Tunceli’de, Maraş’ta, Kocaeli’de yok mu? Siz kimsiniz Saadet Partisi? Sizin bir milletvekiliniz CHP’ye gitmedi mi? Aklımızla alay etmeyin. 28 Şubat’ı bir anlamda meşrulaştırmak, Güven Erkaya’nın sözlerini bugün, 2022 versiyonu olarak söylemek Temel Karamollaoğlu’na mı kaldı? Şimdi CHP’li anket şirketlerinin bile kabul ettiği bir şey var. Karada, denizde her yerde AK Parti birinci partidir. Eli, ayağı düzgün anket şirketlerinden bir tanesi bile AK Parti, CHP’nin gerisinde demiyor. Tiyatronun aynısını seyrediyoruz. Siz diyorsunuz, birinci partiye yönetme şansı tanımayız. Kendi kendilerini suçlayan partiler şu anda bir arada. Madımak olaylarında ters düşen partiler aynı masada toplandı. Karamollaoğlu yanlış konuşmasın. CHP’de o maskeyi takıp millete şirinlik yapmasın.