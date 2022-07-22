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Yerel Bu fotoğraf Adıyaman'da çekildi
Yerel

Bu fotoğraf Adıyaman'da çekildi

Nesli tükenme tehlikesindeki porsuk Adıyaman'da görüldü.

Yeniakit Publisher
2022-07-22 15:37:00 -
Bu fotoğraf Adıyaman'da çekildi

Adıyaman Şehirlerarası Otogar yakınlarında bir vatandaş, önünde aniden koşan bir canlı gördü.

Bir süre önünde koşan hayvanı takip eden vatandaş, hayvanın otogar bahçe duvarı arasına girmesiyle hayvanın porsuk olduğunu anladı.

Porsuğu cep telefonuyla bir süre görüntüleyen vatandaş, daha sonra bulunduğu yerden uzaklaştı.

Vatandaşın gördüğü ve kayda aldığı porsuğun Dünya Doğayı Koruma Birliği'nin (IUCN) kırmızı listesinde, koruma altında olan porsuk olduğu anlaşıldı.

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