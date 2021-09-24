Bu fırsatı kaçırmadılar! Cübbeli'nin sözleri Sözcü'ye sakız oldu

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CNN Türk canlı yayınına katılan Cübbeli Ahmet Hoca, İmam hatiplerde müfredatla ilgili bir sıkıntı olmadığını söylese de birkaç tekil örneği büyüterek İmam Hatip okulları ile İlahiyat fakültelerinde eğitim veren hocaların yüzde 90'ının mutedil olduğunu iddia etti. Cübbeli Ahmet Hoca, bu iddiasından sonra velilere vurgulayan Cübbeli, deist ve hadis inkarcısı hocaların da bulunduğunu belirterek "Çocuklarınızı İmam Hatip ve İlahiyat'a göndermeyin." dedi.

Cübbeli Ahmet Hoca'nın bu sözleri dindar çevreler tarafından tepki ile karşılanırken, CHP yandaşı Sözcü için ise fırsat oldu. Cübbeli Ahmet Hoca'nın sözlerini "Cübbeliden şaşırtan çıkış! 'Çocuklarınızı İmam Hatip'e göndermeyin" başlığı ile haberleştiren Sözcü, haberde Cübbeli Ahmet Hoca'nın sözlerinin tamamına yer verdi.

Cübbeli Ahmet Hoca, velilere yaptığı çağrı için şu gerekçeyi göstermişti:

"Hocanın biri sahabeye hakaret ediyor, öbür hoca 'mezhep yok, diyor' Müfredat işlemiyor. Müfredata yorum katıyorlar. Hangi cemaate bağlıysa, mezhepsizlik akımı, mealcilik akımı… Neyse orayı empoze etmeye çalışıyor. 'Kuran değişsin' diyen kişinin şu an Ankara İlahiyat'ta görev yaptığını biliyorum."