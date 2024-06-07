Bu fırında ekmeğe zam yok

Ağadere Caddesi'ndeki fırının işletmecisi Recep İslam, geçtiğimiz ay zamlanarak 10 TL olan ekmeği, dükkanında 7,5 TL'den satışa sunmaya başladı. 200 gram ekmeği ucuza alan vatandaşlar da işletmecinin yaptığı kampanyadan memnun kaldı.

Fırın sahibi Recep İslam, ekmeğin kalitesinin değişmeyeceğini ifade ederek, "Böyle bir kampanyanın herkese daha faydalı olacağını düşündük. Bu zorlu günlerde umarım diğer fırıncılar da bu kampanyaya katılır, beraber bu şekilde satış yapmaya başlarız. Bunu yapmamdaki temel amaç halka hizmet olması. Bir markete gidip ekmeği 7,5 TL'den vereceğime tezgahımda satarım daha mantıklı olur" dedi.

"Zarar görmedikçe ekmeği 7,5 TL'den satmaya devam edeceğiz"

Kampanyanın hayırlı, uğurlu olmasını temenni eden İslam, "Tahminimce 2-3 ay, ya da daha uzun bir süre, ne kadar dayanabilirsek bu kampanyayı devam ettirmeyi düşünüyoruz. Zarar görmedikçe ekmeği 7,5 TL'den satmaya devam edeceğiz ama artan ekonomik sıkıntılardan dolayı net bir şey diyemiyorum. Daha önce böyle bir kampanya yapmamıştık. Hayırlısıyla ilk defa olacak. Halkımız bize destek verirse bu sorunu da çözeceğimizi düşünüyorum" diye konuştu.

"Çok memnunuz"

Kampanyadan memnun kalan vatandaşlardan Hüseyin Elmas, "Yan dükkanda esnafım. 2 ekmek almak için fırına geldiğim de 20 TL uzattım. Para üstü olarak bana 5 TL verildi. Ekmeğin fiyatının 7,5 TL olduğunu söyledi. 3 ekmek alınca 1 ekmek avantajlı oluyor. Çok güzel bir düşünce olmuş. Umarım başka esnafa da örnek olur. Halkımıza yararlı kim ne yaparsa Allah razı olsun. Çok memnunuz. Kampanyanın ne kadar devam edeceğini bilmiyorum ama büyük ihtimal uzun sürecek, halkımızda bu kampanyadan yararlanmış olur" ifadelerini kullandı.