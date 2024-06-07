  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Bu fırında ekmeğe zam yok
Ekonomi

Bu fırında ekmeğe zam yok

Yeniakit Publisher
2024-06-07 10:54:00 -
Bu fırında ekmeğe zam yok

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir fırın, kentte 10 TL olan ekmeği 7,5 TL'den satmaya başladı. Ekmeğin aynı gramajda ve aynı kalitede üretildiğini söyleyen işletme sahibi, "Bir markete gidip ekmeği 7,5 TL'den vereceğime tezgahımda satarım daha mantıklı olur" dedi.

Ağadere Caddesi'ndeki fırının işletmecisi Recep İslam, geçtiğimiz ay zamlanarak 10 TL olan ekmeği, dükkanında 7,5 TL'den satışa sunmaya başladı. 200 gram ekmeği ucuza alan vatandaşlar da işletmecinin yaptığı kampanyadan memnun kaldı.
Fırın sahibi Recep İslam, ekmeğin kalitesinin değişmeyeceğini ifade ederek, "Böyle bir kampanyanın herkese daha faydalı olacağını düşündük. Bu zorlu günlerde umarım diğer fırıncılar da bu kampanyaya katılır, beraber bu şekilde satış yapmaya başlarız. Bunu yapmamdaki temel amaç halka hizmet olması. Bir markete gidip ekmeği 7,5 TL'den vereceğime tezgahımda satarım daha mantıklı olur" dedi.

"Zarar görmedikçe ekmeği 7,5 TL'den satmaya devam edeceğiz"

Kampanyanın hayırlı, uğurlu olmasını temenni eden İslam, "Tahminimce 2-3 ay, ya da daha uzun bir süre, ne kadar dayanabilirsek bu kampanyayı devam ettirmeyi düşünüyoruz. Zarar görmedikçe ekmeği 7,5 TL'den satmaya devam edeceğiz ama artan ekonomik sıkıntılardan dolayı net bir şey diyemiyorum. Daha önce böyle bir kampanya yapmamıştık. Hayırlısıyla ilk defa olacak. Halkımız bize destek verirse bu sorunu da çözeceğimizi düşünüyorum" diye konuştu.

"Çok memnunuz"

Kampanyadan memnun kalan vatandaşlardan Hüseyin Elmas, "Yan dükkanda esnafım. 2 ekmek almak için fırına geldiğim de 20 TL uzattım. Para üstü olarak bana 5 TL verildi. Ekmeğin fiyatının 7,5 TL olduğunu söyledi. 3 ekmek alınca 1 ekmek avantajlı oluyor. Çok güzel bir düşünce olmuş. Umarım başka esnafa da örnek olur. Halkımıza yararlı kim ne yaparsa Allah razı olsun. Çok memnunuz. Kampanyanın ne kadar devam edeceğini bilmiyorum ama büyük ihtimal uzun sürecek, halkımızda bu kampanyadan yararlanmış olur" ifadelerini kullandı.

Bu fırında ekmek 2 TL daha ucuz
Bu fırında ekmek 2 TL daha ucuz

Ekonomi

Bu fırında ekmek 2 TL daha ucuz
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Dünyanın en iyi ekmekleri listesine Türk damgası! İlk sırada o lezzetimiz var
Dünyanın en iyi ekmekleri listesine Türk damgası! İlk sırada o lezzetimiz var

Dünya

Dünyanın en iyi ekmekleri listesine Türk damgası! İlk sırada o lezzetimiz var

CHP yine ekmekle oynuyor İşçi kıyımında şaşkına çeviren bahane
CHP yine ekmekle oynuyor İşçi kıyımında şaşkına çeviren bahane

Gündem

CHP yine ekmekle oynuyor İşçi kıyımında şaşkına çeviren bahane

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23