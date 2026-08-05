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Kadın - Aile Bu doğal ilaç 7 gün içinde acılarına son verdi: Yoğun şekilde hissediliyorsa yapmayı deneyin! Herkes yaptı
Kadın - Aile

Bu doğal ilaç 7 gün içinde acılarına son verdi: Yoğun şekilde hissediliyorsa yapmayı deneyin! Herkes yaptı

Yeniakit Publisher
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Bu doğal ilaç 7 gün içinde acılarına son verdi: Yoğun şekilde hissediliyorsa yapmayı deneyin! Herkes yaptı

Eklemlerimiz ve kemiklerimiz zamanla en çok eskiyen yerlerimizdir. Yürürken merdiven çıkarken soğukta dışarıda kalmak bile dizlerde acıya neden olur. Eklemlerimiz ve kemiklerimiz konusunda dikkatli olunması gerekiyor. Dünyadaki her insan günde bir kez bile olsa bu acıyı yaşar. Bu tedavi olacak bir şey değil ancak ağrınızı hafifletecek doğal şeyler var. Kullanılan muz kabukları bitkiler için büyük önem taşırken 7 gün içinde eklem acılarına son verebilir. İşte evde kemiklerdeki acıyı yok etmeyi kolaylaştıran uygulanması basit, pratik çözümler...

Eklemlerimiz ve kemiklerimiz zamanla en çok eskiyen yerlerimizdir. Yürürken merdiven çıkarken soğukta dışarıda kalmak bile dizlerde acıya neden olur. Dünyadaki her insan günde bir kez bile olsa bu acıyı yaşar. Bu tedavi olacak bir şey değil ancak ağrınızı hafifletecek doğal şeyler var ama bu yöntemlerin doğru uygulanması gerekiyor. 

Muz kabukları bitkiler için potasyum açısından zengin harika bir doğal gübre kaynağıdır. (özellikle evde veya balkonda bakılan saksı muzlarında) Ancak ev içi saksı bitkilerinde doğrudan veya çürüterek kullanıldığında, kabuktaki şeker oranı minik toprak sineklerinin (mafsid) ve meyve sineklerinin çoğalmasına zemin hazırlar.

Ayrıca kemiklerdeki acıyı 7 gün içinde yok ev yapımı bu karışım acıyı azaltmak amacıyla tercih edilen en pratik yöntemlerden biridir..

Badem sütü eklem ve kemikler için kalsiyum bakımından zengindir. Zaman içinde dizlerimizdeki ve bedenimizdeki diğer eklemler elastikliğini kaybeder. ve buda acıyla sonuçlanır. Bu karışım sayesinde iltihap ve ağrıyı azaltacak hazırlanması basit bir karışım.

Malzemeler;

200 gr. kadar Badem sütü.
30 gram kadar kurutulmuş papaya.
1 tane muz.
1 tatlı kaşığı kadar Bal.
istediğiniz miktar kadar kadar buz.

Karışım Tarifi:

Muz ve papayanın olgunlaşmadığından emin olun.

Muzu ve papayayı soyun küçük parçalara kesin diğer malzemelerle beraber blendera koyun.

Pürüzsüz bir hal alana kadar karıştırın ve sonrada bal ve buz koyun.

Kullanımı:

Haftada 3 kere kahvaltı yerine bu karışımı bir bardak için ve farkını göreceksiniz. Badem sütü kalsiyum bitki omega-3 açısından zengindir. Papayada vücudunuzu zehirli maddelerden korur. A, B6 ve C Vitamini içerir ve vücuttaki krampları ve zarar görmüş dokuları onarır. Kullanıldığında acılarına son verir.

Gününüze bu karışım ile başlayın bütün kemik ve diz sorunlarınız çözülecektir.

Muz bitkilerinde (özellikle evde veya balkonda bakılan saksı muzlarında) görülen küçük sinekler genellikle aşırı sulama, toprağın sürekli nemli kalması veya toprağa verilen organik ev kürlerinin (örneğin muz kabuğu suyu) şeker bırakmasından kaynaklanır. Bu minik sinekler (tıpta mantar sivrisineği / fungus gnat olarak bilinir) bitkiye doğrudan büyük bir zarar vermese de larvaları kökleri zayıflatabilir.

Hazırlanan basit yöntem bu etkinin artmasına katkı sağlayabiliyor...  İşte herkesin ihtiyaç duyduğu ekonomik yöntemler...

Yaz aylarında balkonlarda artan sinek ve böcek sorununa karşı muzdan yararlanılıyor. Bir kovucu değildir; aksine tatlı kokusuyla meyve sineklerini ve haşereleri cezbeder. Bu nedenle balkonunuzda muz kabuğu veya açıkta meyve bırakmak sorunu çözmez, artırır. Ancak muz kabuğu, sinekler tarafından sokulduğunuzda kaşıntıyı almak için kullanılabilir.

MUZ çok önemli bir yere sahiptir.

Her alanda doğal bir katkı oluşturulabiliyor. Evde, balkonda yada işyerinde içeri giren haşerelere karşı muzları haşerelerden ve sineklerden uzak tutmak için onları tek tek ayırın, saplarını streç filmle sarın, açıkta bırakmayın ve serin bir yerde kapalı kaplarda saklayın. Sıcak havalarda bu yöntem yardımcı olabiliyor.

Unutmayın, yaz aylarında muzlar doğru şekilde saklandığında etki sağlar. Muz, hem eklem bakımını kolaylaştıran hem de sindirimi sorunlarına karşı pratik çözümlerle dikkat çekiyor.

 

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