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Bu kadar para nereden geliyor? Çin her yerde onları arıyor!

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Bu kadar para nereden geliyor? Çin her yerde onları arıyor!

Çin hükümeti, yurt dışındaki serveti kontrol altına almak için, varlıklı vatandaşlarının küresel servetlerinin kaynağını incelemeye başladı.

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Çin yönetimi, ülke dışında tutulan servet üzerindeki denetimini sertleştiren kapsamlı bir vergi incelemesi başlattı. Bankalar ve finans kuruluşları, varlıklı müşterilerin yurt dışı yatırımlarından elde ettiği kazançların Çin’e bildirilip bildirilmediğini araştırıyor. İncelemelerde yabancı ülkelerde alınan gayrimenkuller, uluslararası borsalardaki hisseler, kıymetli maden yatırımları, kripto varlıklar, banka hesapları ve yurt dışı tröst yapıları öne çıkıyor.

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Foto - Bu kadar para nereden geliyor? Çin her yerde onları arıyor!

BAZI HESAPLARDA 2000 YILINA KADAR GİDİLİYOR Vergi incelemelerinin kapsadığı dönem kişiden kişiye değişiyor. Bazı yatırımcılardan son birkaç yıla ilişkin kayıtlar istenirken bazı dosyalarda işlemlerin 2000 yılına kadar geriye götürüldüğü belirtiliyor. Böylece yetkililer yalnızca son dönemde elde edilen kazançları değil, 25 yılı aşkın süredir yurt dışında biriktirilen ve beyan edilmediği düşünülen serveti de inceleme kapsamına alıyor. Şenzen merkezli bir aile ofisinin müşterilerinden, 2017-2022 dönemindeki yurt dışı varlık kazançları için vergi ödemesi istendiği bildirildi. İncelenecek dönemin hangi ölçütlere göre belirlendiği ise açıklanmadı.

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Foto - Bu kadar para nereden geliyor? Çin her yerde onları arıyor!

BANKALARA HESAP DONDURMA TALİMATI Çinli bankalar ile diğer finans kuruluşlarının, varlıklı müşterilerin yurt dışı yatırımlarını gözden geçirmesi ve gelirlerin vergi makamlarına bildirilip bildirilmediğini kontrol etmesi istendi. Son aylarda bazı bankaların vergi borcu bulunduğu değerlendirilen müşterilerin hesaplarını geçici olarak dondurduğu bildirildi.

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Foto - Bu kadar para nereden geliyor? Çin her yerde onları arıyor!

Hesapların yeniden kullanılabilmesi için ilgili kişilerin geriye dönük vergi, gecikme bedeli ve cezaları ödemesi isteniyor. Uygulama, bankacılık sistemini vergi denetiminin doğrudan bir parçasına dönüştürüyor. İncelemelerde yurt dışı banka hesaplarıyla Çin’deki finansal hareketlerin karşılaştırıldığı, uluslararası bilgi paylaşımı anlaşmalarından ve gelişmiş veri analizinden yararlanıldığı belirtiliyor./ kaynak: haber7

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