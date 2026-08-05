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Spor Trabzonspor transferde durmak bilmiyor! Son bombayı da patlattı
Spor

Trabzonspor transferde durmak bilmiyor! Son bombayı da patlattı

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Trabzonspor transferde durmak bilmiyor! Son bombayı da patlattı

Trabzonspor, transferde durmaya niyetli değil. Forvete takviye yapmak isteyen bordo mavili ekibin hedefindeki isim Başakşehirli Eldor Shomurodov.

Trabzonspor, transferde durmaya niyetli değil. Forvete takviye yapmak isteyen bordo mavili ekibin hedefindeki isim Başakşehirli Eldor Shomurodov.

Trabzonspor, Başakşehir'den 31 yaşındaki santrfor Eldor Shomurodov'u kadrosuna katmak istiyor.

Felipe Augusto'nun Zenit'e transfer olmasının ardından geleceğe yatırım olarak 18 yaşındaki Rene Mitongo'yu kadrosuna katan Trabzonspor, genç oyuncunun gelişimini hızlandırmak adına kiralama formülünü değerlendiriyor. Teknik heyetin, Mitongo'nun düzenli forma giyebileceği bir kulüpte tecrübe kazanmasını istediği belirtildi.

 

ROTA SHOMURODOV

Bu doğrultuda santrfor arayışlarını sürdüren Karadeniz ekibi, rotasını Başakşehir forması giyen Eldor Shomurodov'a çevirdi. Fatih Tekke'nin, Süper Lig'i tanıyan ve fizik gücüyle ön plana çıkan Özbek golcüyü kadrosunda görmek istediği öğrenildi.

TEMASLAR HIZLANACAK

Transfer listesinde farklı alternatifler bulunsa da deneyimi ve oyun yapısı nedeniyle Shomurodov'un öncelikli adaylardan biri olduğu ifade ediliyor. Trabzonspor Yönetimi'nin önümüzdeki günlerde şartları netleştirerek temaslarını hızlandırması beklenirken, hücum hattına yapılacak son takviyenin kamp sonrası kadro planlamasında önemli rol oynaması hedefleniyor. Yönetim, yeni sezon öncesinde forvet rotasyonunu hem kalite hem de derinlik açısından güçlendirmek istiyor.

Başakşehir forması altında 46 maçta süre bulan deneyimli golcü, 23 gol attı ve 6 asist yaptı.

Kaynak:
Fanatik

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