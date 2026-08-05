Çorbaya 1 kaşık eklemek yeter: Mutfağınızın içerisinde olan o gizli koruma ortaya çıktı! Kolesterol düşer

Uyumlu Çorbalar: Mercimek, ezogelin, sebze ve tarhana çorbaları başta olmak üzere neredeyse tüm çorba çeşitlerine lezzet katar.1 Bunu siz de deneyin ve komşulara servis edin TÜKETİRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER Doğal bir şifa kaynağı olsa da kronik rahatsızlığı bulunanların, düzenli ilaç (özellikle kan sulandırıcı veya tansiyon ilacı) kullananların ve hamilelerin günlük baharat tüketim miktarını artırmadan önce doktorlarına danışmaları tavsiye edilir. Ateşi olan ateşini düşürmek için çorba içebilir. Çünkü yüksek ateş durumunda bol sıvı tüketmek ve ılık çorba içmek vücut direncini artırıp sıvı kaybını önler. Dikkate alınması gerekenler Ilık sıcaklıkta çorba yapmak için normal ölçüde pişirdiğiniz çorbayı ocaktan aldıktan sonra oda sıcaklığına gelene kadar dinlendirebilir veya sıcak suyu daha az sıcak suyla karıştırarak ılık kıvama getirebilirsiniz. Bu nedenle yoğurtlu çorbalarda kesilmeyi önlemek için ılıştırma (terbiye) işlemi uygulanır. Yanlış saklanan kimyon baharatında gözle görülmeyen küf ve mantar sporları üreyebilir. Kimyon; uygun şekilde kullanıldığında sindirim sorunları, gaz, şişkinlik ve bağışıklık gibi yaygın sağlık sorunların önüne geçmeye imkan sağlıyor. Kimyon, içerdiği uçucu yağlar ve antioksidanlar sayesinde sinir sistemini yatıştırır, uyku veriri. demir içeriğiyle yorgunluğu azaltır. Depresyon ve stres belirtilerini hafifletmeye yardımcı olurken, antimikrobiyal özellikleri ile ağız sağlığını destekler. Kimyon, sinir sistemini yatıştırıcı ve antioksidan özellikleri sayesinde depresyon yatıştırıcıdır. Hafif stres ve gerginliğe karşı destekleyici olabilir.