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Çorbaya 1 kaşık eklemek yeter: Mutfağınızın içerisinde olan o gizli koruma ortaya çıktı! Kolesterol düşer

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Çorbaya 1 kaşık eklemek yeter: Mutfağınızın içerisinde olan o gizli koruma ortaya çıktı! Kolesterol düşer

Mutfaklarda genellikle yalnızca lezzet katmak amacıyla kullanılan doğal besinler sağlığımızı etkiler! Çorbanın içeresinde tüketmeye devam eden sağlığını korur ve güçlendirmesine yardımcı olur. Hastalıkları önleme ve güçlendirmek amacıyla herkesin sık sık sağlık açısından bunu yapması gerekiyor..

#1
Foto - Çorbaya 1 kaşık eklemek yeter: Mutfağınızın içerisinde olan o gizli koruma ortaya çıktı! Kolesterol düşer

Mutfaklarda genellikle yalnızca lezzet katmak amacıyla kullanılan doğal baharatlar, doğru tüketildiğinde sağlığımız üzerinde etkiler bırakabiliyor. Yapılan son araştırmalar ve beslenme uzmanlarının açıklamaları, hemen her gün içtiğimiz sıcak bir kâse çorbaya eklenecek sadece 1 kaşık gizli baharatın, kötü kolesterol (LDL) seviyelerini belirgin şekilde düşürdüğünü ortaya koydu.

#2
Foto - Çorbaya 1 kaşık eklemek yeter: Mutfağınızın içerisinde olan o gizli koruma ortaya çıktı! Kolesterol düşer

Damar sağlığını koruyan ve kolesterolü dengeleyen o güçlü baharatın adı kimyon! KİMYON KORUMASI! Nadir özelliklere sahip olan, Zengin antioksidan içeriği ve biyoaktif bileşenleriyle bilinen kimyon, sadece sindirimi kolaylaştırmakla kalmıyor, aynı zamanda lipid (yağ) metabolizması üzerinde de doğrudan düzenleyici bir rol oynuyor. Kötü Kolesterolü (LDL) Düşürür: Kimyonun içeriğinde bulunan fitosteroller, bağırsaklarda kolesterol emilimini engelleyerek kandaki kötü kolesterol oranının azalmasına yardımcı olur.

#3
Foto - Çorbaya 1 kaşık eklemek yeter: Mutfağınızın içerisinde olan o gizli koruma ortaya çıktı! Kolesterol düşer

İyi Kolesterolü (HDL) Destekler: Düzenli kimyon tüketimi, damar sağlığını koruyan faydalı kolesterol seviyelerinin dengelenmesinde korumasında katkı sağlar. Kötü kolesterolü çeviren kimyon sağlığımızın güçlendirmesine neden olurken Kimyon, güçlü özellikleri sayesinde gazı azaltan doğal bir baharattır. Gözle görülmeyen koruması ortaya çıktı. Etkili koruma sağlar. Trigliserit Seviyesini Dengeler: Kan yağları üzerinde düzenleyici etkisi bulunan kimyon, kalp ve damar hastalıkları riskini azaltmada doğal bir destekçidir.

#4
Foto - Çorbaya 1 kaşık eklemek yeter: Mutfağınızın içerisinde olan o gizli koruma ortaya çıktı! Kolesterol düşer

ÇORBAYA NASIL VE NE MİKTAR EKLENMELİ? Uzun yıllardır kullandığı dile getirilen kimyonun içeriğindeki etken maddelerin ve uçucu yağların kaybolmaması için pişirme yöntemine dikkat etmek önem taşır: Pişirme Aşamasında Değil, Servis Ederken: Kimyonu çorbanız kaynarken değil, kaseye aldıktan hemen sonra eklemeniz önerilir. Böylece yüksek ısı nedeniyle besin değerlerinin kaybolması önlenir. Buna dikkat, doğru ölçü: Günlük 1 tatlı kaşığı (veya silme 1 yemek kaşığı) toz kimyon ya da taze çekilmiş kimyon tohumu yeterlidir.

#5
Foto - Çorbaya 1 kaşık eklemek yeter: Mutfağınızın içerisinde olan o gizli koruma ortaya çıktı! Kolesterol düşer

Uyumlu Çorbalar: Mercimek, ezogelin, sebze ve tarhana çorbaları başta olmak üzere neredeyse tüm çorba çeşitlerine lezzet katar.1 Bunu siz de deneyin ve komşulara servis edin TÜKETİRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER Doğal bir şifa kaynağı olsa da kronik rahatsızlığı bulunanların, düzenli ilaç (özellikle kan sulandırıcı veya tansiyon ilacı) kullananların ve hamilelerin günlük baharat tüketim miktarını artırmadan önce doktorlarına danışmaları tavsiye edilir. Ateşi olan ateşini düşürmek için çorba içebilir. Çünkü yüksek ateş durumunda bol sıvı tüketmek ve ılık çorba içmek vücut direncini artırıp sıvı kaybını önler. Dikkate alınması gerekenler Ilık sıcaklıkta çorba yapmak için normal ölçüde pişirdiğiniz çorbayı ocaktan aldıktan sonra oda sıcaklığına gelene kadar dinlendirebilir veya sıcak suyu daha az sıcak suyla karıştırarak ılık kıvama getirebilirsiniz. Bu nedenle yoğurtlu çorbalarda kesilmeyi önlemek için ılıştırma (terbiye) işlemi uygulanır. Yanlış saklanan kimyon baharatında gözle görülmeyen küf ve mantar sporları üreyebilir. Kimyon; uygun şekilde kullanıldığında sindirim sorunları, gaz, şişkinlik ve bağışıklık gibi yaygın sağlık sorunların önüne geçmeye imkan sağlıyor. Kimyon, içerdiği uçucu yağlar ve antioksidanlar sayesinde sinir sistemini yatıştırır, uyku veriri. demir içeriğiyle yorgunluğu azaltır. Depresyon ve stres belirtilerini hafifletmeye yardımcı olurken, antimikrobiyal özellikleri ile ağız sağlığını destekler. Kimyon, sinir sistemini yatıştırıcı ve antioksidan özellikleri sayesinde depresyon yatıştırıcıdır. Hafif stres ve gerginliğe karşı destekleyici olabilir.

#6
Foto - Çorbaya 1 kaşık eklemek yeter: Mutfağınızın içerisinde olan o gizli koruma ortaya çıktı! Kolesterol düşer

Adeta sağlık koruması! Kahvaltıda kimyon, genellikle yumurta yemeklerine, domatesli soslara veya yöresel kahvaltılık çökelek/lor karışımlarına lezzet ve aroma katmak amacıyla küçük miktarlarda eklenir. Güçlü kokusu sayesinde iştah açar ve sabah tüketilen ağır gıdaların sindirimini kolaylaştırır. hem de sindirimi kolaylaştırmak için çorbalardan etlere kadar geniş bir alanda kullanılır. Akşam sofralarında kimyonun en çok yakıştığı ana yemek ve çorba alternatifleri, bu baharatın aromatik gücünü en iyi şekilde yansıtır.

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