Güne mide, gaz sıkıntısı ile başlayanlar: Yemeklerden sonra bunu yapan jet hızında tersine çevirmeyi başardı
Güne yoğun temposunda yemek sonrası yaşanan ağır şişkinlik, aniden bastıran mide bulantısı ve bitmek bilmeyen gaz krampları için servet ödemenize gerek yok! Aktarlarda kolayca bulabileceğiniz ya da cebinizde taşıyabileceğiniz tek bir taze yaprak, sindirim sistemindeki spazmları jet hızında yatıştırıyor. Yemeklerden sonra sıkıntıyı tersine çeviren taze nane ve defne yaprağı yiyin büyük bir başarı sağlıyor.