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Güne mide, gaz sıkıntısı ile başlayanlar: Yemeklerden sonra bunu yapan jet hızında tersine çevirmeyi başardı

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Giriş Tarihi:

Güne mide, gaz sıkıntısı ile başlayanlar: Yemeklerden sonra bunu yapan jet hızında tersine çevirmeyi başardı

Güne yoğun temposunda yemek sonrası yaşanan ağır şişkinlik, aniden bastıran mide bulantısı ve bitmek bilmeyen gaz krampları için servet ödemenize gerek yok! Aktarlarda kolayca bulabileceğiniz ya da cebinizde taşıyabileceğiniz tek bir taze yaprak, sindirim sistemindeki spazmları jet hızında yatıştırıyor. Yemeklerden sonra sıkıntıyı tersine çeviren taze nane ve defne yaprağı yiyin büyük bir başarı sağlıyor.

#1
Foto - Güne mide, gaz sıkıntısı ile başlayanlar: Yemeklerden sonra bunu yapan jet hızında tersine çevirmeyi başardı

Günün yoğun temposunda yanlış beslenme, hızlı yemek yeme veya stres nedeniyle en sık karşılaştığımız sağlık sorunlarından biri mide ve bağırsak rahatsızlıklarıdır. Mide krampları, hazımsızlık, bulantı ve sosyal hayatı kısıtlayan gaz sıkıntısı bir anda tüm günün enerjisini düşürebilir.

#2
Foto - Güne mide, gaz sıkıntısı ile başlayanlar: Yemeklerden sonra bunu yapan jet hızında tersine çevirmeyi başardı

Tam da bu anlarda, ilaçlara sarılmadan önce doğanın sunduğu en pratik çözümlerden biri devreye giriyor: Taze nane yaprağı ve defne yaprağı! Cebinizde veya çantanızda bir peçeteye sarıp taşıyabileceğiniz bu yapraklar, ihtiyaç duyduğunuz an doğal bir kurtarıcıya dönüşüyor.

#3
Foto - Güne mide, gaz sıkıntısı ile başlayanlar: Yemeklerden sonra bunu yapan jet hızında tersine çevirmeyi başardı

NANE YAPRAĞI: MİDE BULANTISININ VE GAZIN DOĞAL DÜŞMANI Taze nane yaprağı, içerdiği zengin mentol ve uçucu yağlar sayesinde sindirim kanalı kaslarını gevşetici etkiye sahiptir. Gün içinde mide bulantısı veya şişkinlik hissettiğinizde, taze bir nane yaprağını cebinizden çıkarıp hafifçe ezerek koklayabilir veya 1-2 yaprağı yavaşça çiğneyebilirsiniz.

#4
Foto - Güne mide, gaz sıkıntısı ile başlayanlar: Yemeklerden sonra bunu yapan jet hızında tersine çevirmeyi başardı

Yapraktan salınan mentol aroması, beyindeki bulantı merkezini bastırırken mide kaslarını gevşeterek biriken gazın kolayca atılmasına yardımcı olur. Yemek kokularından veya ağır gıdalardan kaynaklanan mide rahatsızlıklarında ise kurutulmuş veya taze defne yaprağı öne çıkar. Ağır bir yemekten sonra oluşan gaz kramplarında, bir adet defne yaprağını sıcak bir fincan suya atıp 5 dakika demleyerek içmek mide asidini dengeler, bağırsak hareketlerini rahatlatır ve gaz sancısını bıçak gibi keser. GÜNLÜK HAYATTA NASIL UYGULAYABİLİRSİNİZ? Çantada veya Cebinizde Taşıyın: Küçük bir kilitli poşette birkaç dal taze nane taşıyarak yolculuk bulantılarına veya ani gelişen mide kramplarına karşı hazırlıklı olun. Çiğneme Yöntemi: Ağzınıza atıp hafifçe çiğnediğiniz nane yaprağı hem nefesinizi tazeler hem de sindirim enzimlerini uyararak midenizin rahatlamasını sağlar. Sıcak Su İle Hızlı Çay: İş yerinde veya dışarıdayken bir bardak sıcak suya atacağınız tek bir yaprak ile dakikalar içinde mideyi yatıştıran doğal bir bitki çayı elde edebilirsiniz. Önemli Not: Kronik reflü, ciddi mide ülseri olan kişilerin veya hamilelerin aromatik bitkileri yoğun miktarda tüketmeden önce doktorlarına danışmaları tavsiye edilir.

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