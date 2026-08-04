Güne mide, gaz sıkıntısı ile başlayanlar: Yemeklerden sonra bunu yapan jet hızında tersine çevirmeyi başardı

Yapraktan salınan mentol aroması, beyindeki bulantı merkezini bastırırken mide kaslarını gevşeterek biriken gazın kolayca atılmasına yardımcı olur. Yemek kokularından veya ağır gıdalardan kaynaklanan mide rahatsızlıklarında ise kurutulmuş veya taze defne yaprağı öne çıkar. Ağır bir yemekten sonra oluşan gaz kramplarında, bir adet defne yaprağını sıcak bir fincan suya atıp 5 dakika demleyerek içmek mide asidini dengeler, bağırsak hareketlerini rahatlatır ve gaz sancısını bıçak gibi keser. GÜNLÜK HAYATTA NASIL UYGULAYABİLİRSİNİZ? Çantada veya Cebinizde Taşıyın: Küçük bir kilitli poşette birkaç dal taze nane taşıyarak yolculuk bulantılarına veya ani gelişen mide kramplarına karşı hazırlıklı olun. Çiğneme Yöntemi: Ağzınıza atıp hafifçe çiğnediğiniz nane yaprağı hem nefesinizi tazeler hem de sindirim enzimlerini uyararak midenizin rahatlamasını sağlar. Sıcak Su İle Hızlı Çay: İş yerinde veya dışarıdayken bir bardak sıcak suya atacağınız tek bir yaprak ile dakikalar içinde mideyi yatıştıran doğal bir bitki çayı elde edebilirsiniz. Önemli Not: Kronik reflü, ciddi mide ülseri olan kişilerin veya hamilelerin aromatik bitkileri yoğun miktarda tüketmeden önce doktorlarına danışmaları tavsiye edilir.